Актер погиб на войне, 19 июня его похоронили.

Вдова погибшего на войне украинского актера Юрия Фелипенко, ведущая Катерина Мотрич опубликовала трогательное видео с любимым.

"Юра прекрасен. Помните его таким", - отметила она в подписи к ролику в Instagram.

Пользователи массово поддержали Катерину в комментариях:

Видео дня

"Когда совсем не знаешь человека, но так сильно сочувствуешь. Хороший и талантливый Юра, защищавший Украину, всегда будет героем для нас. Я благодарна вашему мужу за защиту. Вечная память Герою и уважение! Это видео доказательство того, каким он был прекрасным улыбающимся человеком".

"Хочется только подарить вам тепло и забрать долю боли, чтобы было немного легче. Мы с вами, болит невыносимо",

"Совершенно прекрасный, Катя. Будем помнить и жить достойно".

"Как жаль, что я близко не знал этого замечательного человека. Мои соболезнования".

Как известно, 15 июня стало известно, что на фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко. 19 июня его похоронили на Берковецком кладбище.

Ранее УНИАН писал, что Катерина Мотрич и Юрий Фелипенко поженились в июне прошлого года. Сообщая о гибели мужа, ведущая растрогала всех до слез: "Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня словно уничтожили".

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