Сообщается, что агент 007 Дэниела Крейга оставил после себя серьезную дилемму.

Стали известны режиссёры, претендующие на постановку следующего фильма о Джеймсе Бонде. Франшизу про "Агента 007" ждут масштабные перемены: Amazon MGM получила полный креативный контроль после заключения сделки с давними продюсерами Майклом Дж. Уилсоном и Барбарой Брокколи.

Хотя дуэт сохраняет долю владения франшизой, теперь все творческие решения по будущим фильмам о Джеймсе Бонде находятся в руках американской компании Amazon, что вызывает обеспокоенность у поклонников по поводу возможных изменений в любимой британской серии фильмов, пишет The Independent. Amazon нужно выбрать режиссёра — и несколько постановщиков уже предложили свои концепции.

Среди претендентов — Дени Вильнёв ("Дюна"), Эдвард Бергер, получивший признание за фильмы "На Западном фронте без перемен" и "Конклав", а также Пол Кинг ("Паддингтон", "Вонка"). Также сообщается, что на режиссёрское кресло претендует Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") и Джонатан Нолан, соавтор сериала Westworld и брат режиссёра "Оппенгеймера" Кристофера Нолана.

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Кроме того, сообщается, что в следующем фильме может появиться самый молодой Джеймс Бонд в истории — а события якобы будут происходить в 1950–60-х годах.

Одной из самых серьезных проблем будущей серии фильмов о Джеймс Бонде является смерть 007 в последнем фильме из франшизы "Не время умирать". Смерть героя ещё свежа в памяти фанатов. Они не могут просто сделать вид, что этого не было. Именно поэтому сейчас рассматривается история молодого Бонда в другой эпохе.

Поиск нового актёра на роль Бонда также активизировался в последние месяцы: среди главных претендентов — Аарон Тейлор-Джонсон (34 года), Харрис Дикинсон (28 лет) и Джеймс Нортон (39 лет). Производство нового фильма уже началось и было ускорено ради выхода в кинотеатрах уже к концу 2027 года.

Когда фильм выйдет, он повторит рекорд по самому долгому ожиданию новой части "Бондианы" с момента появления агента 007 в исполнении Шона Коннери в "Докторе Ноу" (1962 год). Предыдущий рекорд принадлежит фильму "Золотой глаз" (1995), вышедшему спустя шесть лет после "Лицензии на убийство" с Тимоти Далтоном.

Ранее УНИАН сообщал, что звезда фильмов о Джеймсе Бонде отказалась от появлений на публике в одиночестве из-за слепоты.

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