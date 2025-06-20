Китай отбросил осторожность в оказании военной помощи России, - The Economist

В дронах-камикадзе, которые летят на Киев и другие города Украины, находят все больше китайских компонентов.

Россия и Китай активизировали военное сотрудничество. Одной из иллюстраций этого являются многочисленные китайские комплектующие, которые находят в сбитых российских беспилотниках. Как пишет The Economist, Китай является самым важным, а возможно и решающим. помощником российской военной машины

Издание напоминает, что в прошлом российские "Шахеды" были начинены американской микроэлектроникой, ввезенной контрабандой через Азию в обход санкций. Однако теперь они оснащены китайскими деталями. Со ссылкой на ГУР сообщается, что в текущем году на "Шахедах" были выявлены антенны, сделанные в Китае.

"Один из примеров содержал только два американских компонента из 15", - говорится в материале.

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Журналисты делают вывод, что Китай отбросил осторожность в оказании военной помощи России: если ранее российские обращения о помощи и оборудовании отклонялись, не было масштабных поставок готовых боеприпасов или смертоносной помощи, то теперь Китай перешел эту черту.

Западные чиновники сообщили The Economist, что с 2023 года китайская поддержка России включает критически важные компоненты вооружений и гражданские беспилотники. Это документируется по обломкам сбитого оружия и через отслеживание поставок. Эти чиновники также указали на "небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных БПЛА".

The Economist называет ситуацию с военными беспилотниками тревожной. Напоминает, что сотрудничество подтверждали разведки США и Великобритании.

"Китайские компоненты и инструменты важны для России. В ходе недавнего брифинга для небольшой группы журналистов, включая The Economist, президент Зеленский утверждал, что "китайские представители" присутствуют на производственных объектах в России. Европейский представитель оборонного ведомства подтверждает это, добавляя, что Китай стремится проверить эффективность своих материалов на живом поле боя", - говорится в материале.

Кроме того, пишут журналисты, усиление военной поддержки Китая российским производителям оружия отражает тот факт, что в начале войны Украина также могла закупать китайские комплектующие. Однако с сентября прошлого года из-за ужесточения условий экспорта Украина, в отличие от России, столкнулась с ограничениями.

Украинский чиновник рассказал изданию, что Китай активизировал сотрудничество с Россией и в других областях. По словам этого чиновника, Китай помогает России производить взрывчатые вещества и оптоволоконные кабели.

"Взамен Китай получает ценные уроки. Китай захочет получить в свои руки американские ракеты с точным наведением, европейские крылатые ракеты и тому подобное. Есть также признаки сотрудничества в таких областях, как космические технологии, которые раньше были вне поля зрения", - говорится в статье.

Как Россия атакует Украину модернизированными "Шахедами"

Как писал УНИАН, Россия увеличила темпы производства дронов-камикадзе. Эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов прогнозирует, что скоро РФ будет запускать до 800 "Шахедов" одновременно. Он считает, что Россия масштабировала темпы производства примерно в семь раз, в том числе благодаря использованию китайских комплектующих.

Одной из существенных модернизаций "Шахедов" стало использование исскуственного интеллекта. Как работает это оружие объяснял военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, такие дроны более самостоятельны в выборе маршрутов и объектов поражения. Также они более устойчивы к действию РЭБов. Но их уязвимая сторона – в цене. Антенны, которые ставят на "Шахеды" с ИИ обходятся России гораздо дороже.

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