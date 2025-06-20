Макрон отметил, что переговоры, в частности, должны быть направлены на полное прекращение обогащения урана Ираном.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовят всеобъемлющее предложение о переговорах для Ирана. Целью является прекращение боевых действий между Тегераном и Израилем. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и высокий представитель ЕС собираются встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Женеве уже сегодня, 20 июня. Это будет первая дипломатическая встреча на высоком уровне с представителями Тегерана с момента обострения боевых действий между Ираном и Израилем, которое началось неделю назад.

По словам Макрона, переговоры должны быть направлены на полное прекращение обогащения урана, в результате которого может быть создано ядерное оружие, а также на ограничение ракетной деятельности Ирана и финансирования террористических групп. В издании подчеркнули, что эти вопросы являются одним из самых серьезных препятствий на пути к заключению соглашения о мире.

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В издании поделились, что на встречу уже прибыли глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы, европейцы, вступаем в диалог с Ираном, чтобы разрядить ситуацию. Единственный возможный путь - это диалог", - написал Барро на своей странице в соцсети X.

Макрон отметил, что глава МИД Франции предложит Ирану доступ МАГАТЭ ко всем объектам инфраструктуры с целью достижения нулевого уровня обогащения урана, контроль над баллистическими программами, прекращение финансирования террористических групп, дестабилизирующих ситуацию в регионе, а также освобождение заложников.

Боевые действия между Ираном и Израилем - важные новости

Напомним, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил опасения, что конфликт между Израилем и Ираном может повлиять на Украину. По его словам, это может отвлечь внимание от российско-украинской войны.

Кроме того, ранее Израиль и Иран обменялись новыми ударами, в результате которых есть жертвы и разрушения. Иерусалим ударил по неработающему иранскому ядерному реактору в Араке, а Тегеран атаковал медицинский центр Сорока, многоквартирный жилой дом в Тель-Авиве и другие объекты в центральном Израиле.

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