Отчет правозащитной организации показывает, как Россия и КНДР создали систему лагерей, где людей принуждают работать.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил около 100 тысяч корейцев на работу в Россию, зарабатывая на этом около 500 миллионов долларов в год. Людям обещают возможность заработать, но условия труда скорее напоминают принудительные трудовые лагеря, а весь их заработок направляется властям КНДР, описывается в статье Fox News.

Одна из жертв принудительного труда рассказала об условиях работы на стройке: "Просыпались в 6 утра. Зимой, в мороз, шли группой к строительной площадке. Работали с 7 утра до 22:00, 23:00, иногда даже до полуночи. Без перерывов. Нет установленного времени окончания. Вы заканчиваете, когда выполните норму. Дождь, снег – не имеет значения. Мы работали без перчаток, без отопления, без защитного снаряжения. Мои руки так трескались, что я не мог держать инструменты. Но останавливаться было невозможно".

Этот мужчина рассказал, что во время обсуждения участия в государственной программе труда Северной Кореи ему говорили, что он сможет заработать в России. Но весь заработок уходил работодателям, поскольку он должен был оплатить так называемую "квоту".

"Никто не упоминал о квоте. Никто не сказал мне, что большую часть того, что я зарабатываю, заберут. Я думал, что если я поеду в Россию и буду упорно работать, то смогу накопить достаточно, чтобы построить лучшую жизнь для своей семьи. Когда я приехал, я понял, что все это неправда. Деньги не были моими. Они никогда не будут моими", – рассказал он.

Его показания, как и показания нескольких других лиц из Северной Кореи, работающих в России, представлены в отчете, опубликованном международной правозащитной организацией Global Rights Compliance. В отчете отмечается, что российские компании нанимают северокорейских работников, нарушая санкции Организации Объединенных Наций, часто скрывая их личность, чтобы работники даже не знали, на кого они работают. Резолюции Совета Безопасности ООН требуют от государств-членов репатриации северокорейских работников, что делает их дальнейшее пребывание в России потенциальным нарушением международных санкций.

"Эти выводы демонстрируют четкую картину того, как Северная Корея якобы поддерживает свой режим в условиях санкций: она экспортирует своих граждан в качестве рабочей силы, изымает их заработную плату и поддерживает полный контроль даже за пределами своих границ", – говорится в статье.

Советник по вопросам глобального соблюдения прав в Северной Корее Еджи Ким рассказал журналистам, что каждый северокорейский работник, командированный за границу, должен ежемесячно выплачивать государству обязательную сумму. И если работник зарабатывает примерно 800 долларов в месяц за 420 часов работы, то из этой суммы от 600 до 850 долларов удерживается на квоту, а также дополнительные выплаты за долг на проезд и коммунальные расходы. Работнику остается примерно 10 долларов. А если работникам не хватает средств, чтобы оплатить квоту, дефицит накапливается, оставляя некоторых в долгах.

Работники рассказывают, что квота должна оплачиваться независимо от обстоятельств. Если она не выполнена, то долг переносится на следующий месяц. Один из работников говорил: "Квота должна быть выполнена любыми средствами, даже если приходится платить из собственного кармана". Иногда работников отправляют домой, но для них это означает внесение в черный список, допросы, а иногда и перенос долгов на семью.

Как пишут авторы, в отчете содержатся все 11 признаков принудительного труда, определенных Международной организацией труда. К ним относятся долговая кабала, ограничение передвижения, удержание заработной платы, чрезмерная сверхурочная работа, физическое насилие, слежка, обман, изоляция, злоупотребление уязвимостью и жестокие условия труда.

Согласно сообщениям работников, по прибытии в Россию паспорта немедленно конфискуют и задерживают представители служб безопасности Северной Кореи. Работники рассказывают, что паспортов у них на руках никогда не было. Соответственно, они не могли выходить в город, который находился неподалеку, за забором. В город их выпускали несколько раз в год, но "только группами, с четко определенным временем возвращения".

В нескольких случаях сообщалось о физическом насилии. В одном случае работника избили так жестоко, что он не мог работать в течение двух недель. Наблюдение на месте описывалось как постоянное, а коллективные наказания применялись, чтобы заставить работников следить друг за другом. Работники рассказывали, что жили в переполненных контейнерах, кишащих тараканами и клопами, имея доступ к душу лишь один-два раза в год. В некоторых случаях у них был только один выходной в год.

Люди, которые дали показания для отчета, являются одними из немногих, кому удалось вырваться из системы, а тысячи людей остаются в ловушке.

"Я хочу, чтобы люди знали, что прямо сейчас, сегодня, на строительных площадках в России есть мужчины, которые работают по 16 часов в сутки, спят в контейнерах, ничего не зарабатывают, не имея возможности позвонить домой и не имея возможности уехать. Их имен нет ни в одном отчете. Никто не знает, что они там. И если бы я мог сказать им одно, это было бы – мир начинает меня слушать. Пожалуйста, держитесь", – рассказал журналистам один из мужчин, который прошел через такой трудовой лагерь в России.

Военное сотрудничество России и КНДР

Напомним, что поскольку у россиян нарастают проблемы с боеприпасами для артиллерии, они все больше становятся зависимыми от внешних поставок. Поэтому РФ пытается компенсировать потребность в боеприпасах северокорейскими образцами.

По оценкам, Северная Корея передала РФ для агрессии против Украины вооружение и военный контингент на 14 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы Пхеньян получает не в денежном эквиваленте, а в форме секретных военных разработок: Кремль рассчитывается с Пхеньяном знаниями и технологиями.

