КНДР сровняла с землей поселение вблизи своего главного ракетного полигона, – Bloomberg

Северная Корея, вероятно, разрушила несколько населенных пунктов вблизи одного из своих главных объектов для запуска ракет и спутников, что может свидетельствовать о планах расширения инфраструктуры, пишет Bloomberg.

Как отмечается, это усиливает обеспокоенность по поводу безопасности в регионе на фоне общей нестабильности, в частности из-за затянувшейся войны в Иране.

По данным программы 38 North при аналитическом центре Stimson Center, в марте были снесены две деревни на западном побережье страны, которые граничили со станцией запуска спутников Сохе. Всего речь идет о сотнях зданий.

Старший научный сотрудник центра Мартин Уильямс отметил, что такие действия могут быть связаны с планами развития космической программы страны. По его словам, расширение главного космического центра КНДР, вероятно, учитывая, что спутники и противоспутниковые технологии включены в новый пятилетний план.

"Северная Корея представила свою новую стратегию развития в феврале – документ охватывает период до 2030 года и предусматривает, в частности, запуск дополнительных разведывательных спутников на орбиту. Появление этого отчета совпало с сообщением КНДР об испытаниях нового твердотопливного двигателя, который должен усилить возможности стратегического удара. Страна активно развивает ядерную и ракетную программы, а ее лидер Ким Чен Ын все больше сближается с Россией на фоне войны против Украины", – говорится в материале.

Официально место проведения испытаний не раскрывалось, однако аналитики 38 North предполагают, что они состоялись именно на полигоне Сохе, ссылаясь на обнародованные государственными СМИ снимки.

Новый двигатель, по заявлениям КНДР, примерно на 20% мощнее предыдущей версии. Вероятно, он предназначен для межконтинентальных баллистических ракет.

Как отметил бывший сотрудник Госдепартамента США Венн Ван Дипен, увеличение тяги может быть направлено на запуск более тяжелых полезных нагрузок, в частности нескольких боевых частей, если Северной Корее удастся их разработать.

Возможное расширение полигона, известного также как Тончхан-ри, только усилит обеспокоенность в сфере безопасности в регионе, где напряженность в последнее время и так растет.

Президент США Дональд Трамп, констатирует Bloomberg, оказывает давление на союзников, в частности Южную Корею, призывая помочь в открытии Ормузского пролива.

По его словам, Сеул недостаточно поддерживает усилия Вашингтона, несмотря на то что на территории страны размещены десятки тысяч американских военных для защиты от соседней "ядерной державы".

Ситуация на Ближнем Востоке также вызывает беспокойство в связи с возможной переориентацией военных ресурсов США из Азии, поскольку конфликт затягивается.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подтвердил, что США могут перебросить часть систем противовоздушной обороны на Ближний Восток. Это произошло на фоне сообщений о перемещении нескольких пусковых установок системы THAAD с базы на юге страны.

Тест боевой машины

Напомним, недавно оборонно-промышленный комплекс КНДР испытал свою разработку комплекса активной защиты бронированной техники. Систему протестировали в Научно-исследовательском институте бронетанкового оружия Академии национальных оборонных наук при участии диктатора Ким Чен Ына, там утверждают, что эффективность этой активной защиты достигает 100%.

