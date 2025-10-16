За последний год количество кибератак выросло на 50%, Китай был назван "самой большой угрозой".

Государственные структуры Китая более десяти лет систематически взламывали секретные компьютерные системы правительства Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности и других чиновников, знакомых с этим вопросом. По их словам, Пекин получал доступ к информации с низким или средним уровнем секретности, которая содержалась на серверах британского правительства. Речь идет в том числе об информации с пометками "официально-конфиденциальная" и "секретная", а также некоторых материалах в защищенных ІТ-сетях правительства Британии.

Источники журналистов утверждают, что Китай имел доступ к конфиденциальным документам, которые связаны с формированием правительственной политики, частных сообщений и некоторых дипломатических телеграмм. При этом отмечается, что разведданные и информация, которая является сверхсекретной, скомпрометирована не была.

Один из инцидентов касался центра обработки данных в Лондоне, который использовался для хранения некоторой конфиденциальной правительственной информации и был продан организации, связанной с Китаем. Министры тогдашнего правительства предложили план уничтожения центра обработки данных, прежде чем он был обезопасен другим способом.

Однако источники издания отметили, что попытки Китая взломать компьютерные системы правительства Британии показали, что Пекин представляет значительную угрозу национальной безопасности.

Согласно веб-сайту британского правительства, официальная система классификации документов в Великобритании имеет три уровня. И секретная информация, к которой, по словам неназванных чиновников, Китай получил доступ, была информацией, "компрометация которой может серьезно навредить военному потенциалу, международным отношениям или расследованию серьезных организованных преступлений".

На этой неделе британская служба внутренней безопасности MI5 предупредила законодателей и их сотрудников о шпионских действиях Китая и России. В то же время агентство по кибербезопасности сообщило, что за последний год количество кибератак выросло на 50%. Китай был назван "самой большой угрозой".

Ранее бывший руководитель аппарата экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Даунинг-стрит Доминик Каммингс заявил в интервью The Times, что Китай взломал секретную информацию из закрытой компьютерной системы британского правительства.

"Были скомпрометированы огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные и чрезвычайно опасные для контроля со стороны любой иностранной организации", – подчеркнул он.

Шпионаж в Европе: другие новости

Россия имеет свою сеть агентов в разных странах Европы, о чем неоднократно писали в СМИ. К примеру, Кремль использует монахинь отдаленного монастыря в Балтийском регионе для распространения российской пропаганды.

В мае французская разведка раскрыла данные о шпионской деятельности России. Россияне похищали французские технологии, а также осуществляли кибератаки. Однажды в аэропорту был украден компьютер инженера, который работает на французскую компанию в оборонном секторе.

