Китай может планировать отвлечь НАТО от Тайваня.

Если Китай соберется напасть на Тайвань, то он может использовать агрессию России против НАТО, чтобы отвлечь внимание Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.

"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию, во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - заявил Рютте.

При этом он сказал, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных местах.

Видео дня

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - сыронизировал генсек.

Как писало издание The Washington Post, Россия помогает Китаю с обучением и предоставлением технологий в одной из немногих отраслей, где российская армия все еще превосходит возможности китайских военных - в воздушно-десантных войсках.

Также документы подтверждают существование программы обучения китайских десантников российскими специалистами сначала в России, а позже в Китае.

Вас также могут заинтересовать новости: