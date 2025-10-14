Если Китай соберется напасть на Тайвань, то он может использовать агрессию России против НАТО, чтобы отвлечь внимание Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.
"Если бы Китай принял меры против Тайваня, вполне вероятно, что Пекин заставил бы своего младшего партнера, Россию, во главе с Владимиром Путиным, принять определенные меры против НАТО, чтобы занять нас", - заявил Рютте.
При этом он сказал, что сейчас российские войска растянуты и задействованы в разных местах.
"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования в Средиземном море", - сыронизировал генсек.
Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань
Как писало издание The Washington Post, Россия помогает Китаю с обучением и предоставлением технологий в одной из немногих отраслей, где российская армия все еще превосходит возможности китайских военных - в воздушно-десантных войсках.
Также документы подтверждают существование программы обучения китайских десантников российскими специалистами сначала в России, а позже в Китае.