Сообщается, что в учениях КНР использует бомбардировщики и истребители с боевыми ракетами.

В пятницу, 24 мая, Китай устроил имитационные ракетные удары по Тайваню. В широкомасштабных учениях КНР использует бомбардировщики и истребители с боевыми ракетами, пишет Reuters со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Сообщается, что бомбардировщики создали несколько ударных группировок в водах к востоку от Тайваня, выполняя имитационные атаки в координации с военными кораблями. Отмечается, что учения также включали имитацию бомбардировки иностранных судов.

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня заявил, что несколько китайских бомбардировщиков совершили имитацию атак на иностранные суда вблизи восточного конца пролива Баши, отделяющего Тайвань от Филиппин.

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Чиновник сообщил, что несколько китайских катеров береговой охраны также проводили учения по "преследованию" у восточного побережья Тайваня, включая имитационные проверки гражданских судов.

Береговая охрана Китая заявила, что 24 мая провела "учения правоохранительных органов" в водах к востоку от Тайваня, сосредоточив внимание на тренировках по проверке и идентификации, предупреждению и отражению атак.

Также отмечается, что патрулирование боевой готовности и практические учения в Тайваньском проливе выполнило китайское судно Nantong.

Двухдневные учения в Тайваньском проливе и вокруг групп контролируемых Тайванем островов получили название "Объединенный меч-2024А". Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что они должны были "проверить способность совместно захватывать власть, проводить совместные атаки и оккупировать ключевые районы".

"Это действие совершенно разумно, законно и необходимо для борьбы с высокомерием "независимости Тайваня" и сдерживания вмешательства внешних сил", - заявил представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай планирует вторжение на Тайвань в начале июня 2024 года. Об этом сообщили в Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа.

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