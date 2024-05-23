Ранее сообщалось, что 23 мая Китай начал широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая планирует вторжение на остров Тайвань в начале июня 2024 года, пишет Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа.

Указывается, что китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь. При этом опубликовано видео, на котором береговая охрана Тайваня предупреждает ВМС Китая изменить курс.

"China 548, это патрульный корабль береговой охраны Республики Китай, Yilan. Ваши действия серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе. Это увеличит вероятность инцидентов и риск безопасности. Пожалуйста, измените свое направление. Если вы решите войти, мы примем меры, чтобы оттолкнуть вас", - говорится в соответствующем предупреждении. Видео дня

Кроме того, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя учения, назвал их "серьезным предупреждением":

"Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и в крови после столкновения с великим... начинанием Китая достичь полного объединения".

Напомним, ранее сообщалось, что 23 мая Китай начал широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня, которые он назвал "наказанием" за "сепаратистские акты".

Отмечалось, что в рамках учений десятки китайских истребителей с боевыми боеприпасами осуществили имитационные удары по "важным военным целям" условного "врага" рядом с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами. Данные учения предусматривают окружение Тайваня.

Вас также могут заинтересовать новости: