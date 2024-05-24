Страны в совместном заявлении настаивают на равном участии в конференции и Украины, и России.

Бразилия и Китай предлагают провести международную мирную конференцию для обсуждения предложений по деэскалации войны в Украине, при этом настаивают на "равном участии" обеих сторон.

Как пишет Bloomberg, после встречи главы МИД Китая Ван И и главного советника президента Бразилии Селсо Аморима обе страны опубликовали заявление, в котором изложили "общие понимания относительно путей урегулирования российско-украинского кризиса".

Как отмечает издание, это первый случай, когда Китай подписывает совместное заявление с другой страной по поводу войны в Украине.

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"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливое обсуждение всех мирных планов", - говорится в совместном заявлении двух стран.

Китай и Бразилия также призывают к расширению гуманитарной помощи и осуждают возможное использование оружия массового поражения в конфликте.

Саммит мира по Украине

На Глобальный саммит мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, приглашены представители более 100 стран мира. Китай и ряд других стран Глобального Юга настаивают на участии России в этом процессе. однако страна-агрессор РФ не была приглашена на саммит.

Пока единственной страной "гловального юга", которая согласилась принять участие в Саммите мира, стала Индия. Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва отказался от участия, заявив, что "нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют обе стороны конфликта".

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в следующем месяце, поскольку он совпадает с предвыборным сбором средств в Калифорнии.

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