Неопытность нового руководителя Британии дала американцам возможность ветировать использование даже британского оружия.

Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории РФ западными ракетами из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По крайней мере это касается ракет Storm Shadow, пишет британская The Telegraph.

Автор публикации Кон Кафлин отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский во время сентябрьского визита в США не смог добиться снятия ограничений на использование западных ракет против России. Однако сама необходимость выпрашивать у Джо Байдена такое разрешение, по словам Кафлина, является следствием "некомпетентности" нового британского премьера Кира Стармера.

Журналист напомнил, что ракеты Storm Shadow Украина получила еще от предыдущего британского правительства. Тогда британцы разрешили бить этими ракетами по Крыму, якобы не спрашивая разрешения у США.

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"Несмотря на то, что [британские] ракетные системы полагаются на американские системы отслеживания и наведения, министры-консерваторы лишь сообщили США об использовании ракет, а не спросили разрешения Вашингтона на нанесение ударов", - пишет Кафлин.

Новый британский премьер Кир Стармер, который пришел к власти этим летом, хотя и взял курс на дальнейшую поддержку Украины, оказался неуклюжим в роли руководителя государства, считает журналист. Жертвой политической неопытности Стармера, вероятно, и стала Украина в вопросе ракетных ограничений.

"Став премьер-министром, он создал новый прецедент, сперва попросив у американцев разрешения на использование системы вооружений, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на их использование, если оно не будет соответствовать политическим целям администрации Байдена. В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать", - пишет журналист.

Ограничения на глубокие удары по РФ: последние новости

Как писал УНИАН, глубокие удары по территории РФ являются центральным пунктом "Плана победы", который президент Владимир Зеленский в сентябре возил в США. Поскольку снять ограничения на использование западного оружия не удалось, Киев продолжит настаивать, считают обозреватели.

По подсчетам военных экспертов, если снять ограничения на глубокие удары по РФ, то прямо сейчас потенциальными целями могут стать более 300 военных объектов России.

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