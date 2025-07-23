Эти богатые питательными веществами продукты могут дать антиоксиданты для поддержания вашего здоровья.

Антиоксиданты, которые часто содержатся в фруктах и овощах, играют ключевую роль в поддержании иммунитета и здоровья в долгосрочной перспективе. Они играют огромную роль в профилактике заболеваний и здоровом старении

"Антиоксиданты связаны со снижением риска сердечных заболеваний, ухудшения мозговой деятельности, диабета и даже некоторых видов рака. Они также поддерживают иммунную систему и защищают мозговую деятельность, особенно с возрастом", - рассказал диетолог Майкл Эдни изданию Real Simple.

По данным Кливлендской клиники, одна чашка черники содержит 24% суточной нормы витамина C, 36% витамина K и 25% марганца. Тем не менее, есть и другие продукты, которые не уступают или превосходят чернику по антиоксидантным свойствам.

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Пеканы

"Одной унции (около 28 грамм, - УНИАН) в день вполне достаточно, чтобы обеспечить огромную пользу для здоровья сердца благодаря содержанию витамина Е и полифенолов", - говорит доктор Эдни.

Они также богаты полезными жирами, которые благотворно влияют на здоровье мозга и помогают бороться с воспалительными процессами.

Темный шоколад

Доктор Эдни говорит, что темный шоколад с содержанием какао от 70% до 75% является полноценным антиоксидантом, не уступающим чернике.

"Темный шоколад богат флавоноидами и полифенолами, и один-два квадратика в день могут принести большую пользу", - говорит он.

Артишоки

Артишоки богаты полифенолами - растительными соединениями, содержащимися в некоторых продуктах, - а также клетчаткой, витамином C и магнием.

Ягоды годжи

"Они богаты витамином C и антиоксидантами и хорошо подходят для смузи или в качестве перекуса. Всего 2 столовые ложки в день — отличное начало", - говорит доктор Эдни.

Красная фасоль

Бобовые дешевы, универсальны и чрезвычайно полезны, содержат много растительного белка, клетчатки и важных минералов, таких как железо, магний и калий. Красная фасоль также богата полифенолами, что делает ее универсальным суперпродуктом.

Грецкие орехи

"Грецкие орехи богаты антиоксидантами и омега-3, что является отличным сочетанием для когнитивных функций, настроения и поддержки сердца", - доктор Эдни.

Одна или два унции, а это 28-56 грамм, - это отличный размер порции.

Ранее УНИАН писал, что будет с организмом, если каждый день есть арбуз.

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