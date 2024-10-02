Нормальная военная стратегия всегда предполагает глубокое ослабление противника, чего Украине сделать не дают.

Глубокие удары по территории РФ являются центральным пунктом "Плана победы", который президент Владимир Зеленский в сентябре возил в США. Поскольку снять ограничения на использование западного оружия не удалось, Киев продолжит настаивать, пишет Der Spiegel.

По подсчетам американского "Института изучения войны" (ISW), в зоне досягаемости западного оружия, которое уже имеет Украина, находятся не менее 300 известных военных объектов. В частности франко-британские ракеты Storm Shadow / Scalp имеют радиус действия до 250 километров, в который попадают более 260 известных военных объектов РФ. Еще более 50 объектов могут быть поражены американскими ракетами Atacms, имеющими дальность до 300 километров.

Как отмечает эксперт по изучению России в ISW Джордж Баррос, сейчас одним из важнейших преимуществ России является возможность развертывать свои военные ресурсы в безопасном тылу. Если бы это преимущество было потеряно, это бы "существенно нарушило" российские операции и повысило бы шансы Украины освободить определенные территории.

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Например, сейчас Россия пользуется "роскошью" иметь несколько крупных складов боеприпасов, через которые идет обеспечение войск на фронте. Если бы Украина имела возможность бить ракетами по этим складам, России пришлось бы создать значительно более сложную логистику с использованием большого количества маленьких складов.

Кроме того, если бы Украина могла бить по командным центрам и аэродромам, это не только помешало бы воздушным операциям россиян, но и ослабило российские возможности радиолокации и радиосвязи.

"Грамотная военная стратегия и соответствующее планирование кампании всегда должны быть направлены на глубокое ослабление противника", - подчеркивает Баррос.

Тема глубоких ударов по России: последние новости

Как писал УНИАН, попытки Владимира Зеленского добиться снятия запрета на глубокие удары по РФ, очевидно, закончились ничем. На прямой вопрос об этом он сказал, что Украина "сделала свою работу" и теперь слово за партнерами.

Общественно-политический обозреватель Энн Эпплбаум считает, что нежелание США снимать с Украины ограничения продиктовано не страхом эскалации. По ее мнению, на самом деле Вашингтон просто не верит в возможность военной победы над РФ и надеется на мифическое "дипломатическое решение" войны.

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