Жених Леси Никитюк ответил на вопрос, как они назвали сына / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Жених украинской ведущей и актрисы Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук ответил на вопрос о том, как они назвали своего новорожденного сына.

Так, молодой папа во время общения с подписчиками в Instagram ответил на несколько вопросов, среди которых был указанный выше: "Как назвали сыночка?".

Отвечая на него, Бабчук в шутку написал следующее:

Видео дня

"Жена сказала, озвучим, только когда продам BMW".

Кроме того, у Дмитрия поинтересовались, как ему быть отцом сына, и он снова с юмором написал: "Лучше спросить, как быть сыном у такого папы с мамой".

Жених Леси Никитюк ответил на вопрос, как они назвали сына / фото instagram.com/special_my_profession
Жених Леси Никитюк ответил на вопрос, как они назвали сына / фото instagram.com/special_my_profession

Стоит отметить, что мальчику уже больше месяца, и новоиспеченные родители продолжают держать его имя в секрете.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов сообщил, что Никитюк якобы назвала сына Орестом, хотя ходили слухи, что мальчика зовут Иваном.

Также, как писал УНИАН, недавно Дмитрий Бабчук поделился, как ему дается отцовство:

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие".

Вас также могут заинтересовать новости: