Дмитрий Бабчук пообщался с подписчиками.

Жених украинской ведущей и актрисы Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук ответил на вопрос о том, как они назвали своего новорожденного сына.

Так, молодой папа во время общения с подписчиками в Instagram ответил на несколько вопросов, среди которых был указанный выше: "Как назвали сыночка?".

Отвечая на него, Бабчук в шутку написал следующее:

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"Жена сказала, озвучим, только когда продам BMW".

Кроме того, у Дмитрия поинтересовались, как ему быть отцом сына, и он снова с юмором написал: "Лучше спросить, как быть сыном у такого папы с мамой".

Стоит отметить, что мальчику уже больше месяца, и новоиспеченные родители продолжают держать его имя в секрете.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов сообщил, что Никитюк якобы назвала сына Орестом, хотя ходили слухи, что мальчика зовут Иваном.

Также, как писал УНИАН, недавно Дмитрий Бабчук поделился, как ему дается отцовство:

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока нет такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие".

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