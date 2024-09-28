Президент Украины представил руководству США "План победы", который в частности предусматривает глубокие удары по РФ.

Украина находится "в диалоге" с руководством США относительно снятия запрета на глубокие удары по РФ западным вооружением. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News.

Так, на прямой вопрос журналиста, приблизилась ли Украина к снятию запрета по итогам последних переговоров с руководством США, Зеленский ответил обтекаемо:

Мы в диалоге

Зеленский подчеркнул, что получение разрешения на глубокие удары является крайне важным, и заверил, что удары будут наноситься исключительно по военным целям.

По мнению украинского лидера, Украина "сделала свою работу" по обоснованию своего "Плана победы", который предусматривает глубокие удары по РФ - теперь слово за партнерами Украины.

"Мы начали идти. Мы взяли этот план с деталями, дали его Байдену, поделились некоторыми идеями с Камалой и Дональдом. У меня нет сейчас скепсиса относительно этого. Я более позитивен. Но посмотрим", - добавил Зеленский.

Украина добивается снятия запрета на глубокие удары по РФ

Как писал УНИАН, на днях Европарламент призвал страны НАТО снять с Украины ограничения на использование западного оружия для ударов по территории РФ. Евродепутаты отмечают, что Украина не может полноценно реализовать свое право на самооборону без отмены этих ограничений.

Однако президент США Джо Байден, за которым последнее слово в этом вопросе, до последнего оставался непреклонным. Одной из главных задач визита Зеленского в США была попытка убедить Байдена изменить мнение.

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