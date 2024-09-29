Эксперты объяснили, почему Украине нужно дать возможность бить по территории РФ не только собственными беспилотниками.

Украина официально не получила разрешение на использование дальнобойных западных ракет по территории РФ, хотя неоднократно запрашивала разрешение на использование американских ракет ATACMS.

До визита президента Украины Владимира Зеленского в США, были намёки на то, что ВСУ могут быть предоставлены ракеты JASSM, которые, в отличие от ракет ATACMS, присутствуют на складах в большом количестве, однако Байден заявил о передаче планирующих ракет JSOW в новом пакете помощи, говорится в материале Defense News.

Бывший военный аналитик Исследовательской службы Конгресса Джон Хоэн и экс-посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни рассказали об аргументах в пользу разрешения на удары по РФ на фоне того, что в НАТО усиливаются настроения в пользу того, чтобы предоставить Украине больше возможностей для действий.

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Несмотря на предупреждение президента России Владимира Путина о том, что удар по России может привести к ядерному ответу, этот сценарий маловероятен, заявляют эксперты. Украинские силы уже неоднократно удивляли и шокировали Россию — от уничтожения или повреждения трети её Черноморского флота до захвата территории в Курской области России, утверждают в материале. Там уточняют, что ответ Кремля на эти действия всегда был слабым.

Украина, со своей стороны, делает многое для нанесения ударов по российской территории. 18 сентября была произведена атака на склады в Тверской области. Чтобы перегрузить систему ПВО РФ, Украина тогда использовала более 100 медленно летящих дронов.

Однако Украине нужно больше возможностей для дальних ударов, отмечают аналитики. С прошлой весны ракеты ATACMS в оккупированном Крыму нанесли серьёзный урон российскому флоту, ПВО и инфраструктуре. Они быстро реагируют и могут поражать мобильные цели, которые трудно поразить дронам. А вот ракеты AMRAAM откроют для украинских истребителей F-16 возможность сбивать некоторые российские самолёты до того, как те выпустят КАБы, подчеркивают Кортни и Хоэн в своей работе.

Ракеты для Украины - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что собой представляют американские бомбы JSOW, которые скоро поступят. Они должны добавить ВСУ немного больше возможностей на фронте.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил, добился ли разрешения на глубокие удары по РФ.

"Мы начали идти. Мы взяли этот план с деталями, дали его Байдену, поделились некоторыми идеями с Камалой и Дональдом. У меня нет сейчас скепсиса относительно этого. Я более позитивен. Но посмотрим", - добавил Зеленский.

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