Токаев определил Транскаспийский маршрут приоритетным направлением.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

Об этом сообщается на сайте президента республики.

Токаев назвал диверсификацию поставок нефти важной задачей и добавил: "Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" (национальная нефтегазовая компания - УНИАН) проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", – отметил Президент.

Транскаспийский международный транспортный маршрут позволяет наладить продажу нефти и других товаров в обход России. Он начинается в Китае, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию. Оттуда можно осуществлять поставки в страны Европы.

Ухудшение отношений между Казахстаном и Россией

Заявление Токаева о необходимости диверсификации поставок нефти прозвучало на фоне решения российского суда на 30 дней остановить работу "Каспийского трубопроводного консорциума".

На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз. Поводом назвали экологические нарушения вроде неправильного оформления документации по плану ликвидации аварийных разливов нефти. По состоянию на 6 июля экспорт сырья продолжался, КТК обжалует решение в суде.

В прошлом месяце Россия останавливала отгрузку казахстанской нефти через терминал Новороссийского порта (его использует КТК). Причиной было разминирования от мин времен Второй мировой войны.

Проблемы в работе КТК стали возникать после того, как Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". А также после того, как Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, запрещающий поставку в Россию и Беларусь товаров, которые попали под западные санкции.

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