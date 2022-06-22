Ранее Токаев публично отказался признавать террористические группировки на Донбассе.

Недавние резонансные заявления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, которые разгневали руководство РФ, свидетельствуют о том, что он не намерен "прогибаться под кремлевские хотелки".

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по внешнеполитическим вопросам Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, нынешний глава Казахстана позиционирует себя "вторым Назарбаевым" - жестким государственником, который не намерен идти на поводу у других.

"Направляясь на форум в Питер, он понимал, что его будут забрасывать вопросами по Украине. Тут было два варианта: сказать то, что от него хотят услышать или сразу же "расставить флажки" в отношениях с Кремлем. Токаев закономерно выбрал второй вариант", - поясняет Куса.

В свою очередь политический эксперт, глава Центра содействия реформам Георгий Чижов говорит, что Казахстан в будущем также может стать жертвой российской агрессии.

"Территориальные риски для Казахстана никуда не делись. Астана в 2014 году нервно отреагировала на Евромайдан в Киеве, но действия РФ не поддержала. Против "добровольцев" из Казахстана, воевавших за так называемые "республики" ОРДЛО, заводили показательные уголовные дела и сажали. Казахское руководство понимает, что если у Кремля получится в Украине, то они могут стать следующими. Сейчас, когда РФ увязла с этой "спецоперацией", риски для казахов уменьшились, но опасения остались", - отметил он.

С чего все началось

17 июня глава Казахстана (входит в ОДКБ) Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями". Кроме того, Токаев отказался от российского ордена.

Также он раскритиковал заявление о том, что Россия якобы "спасла" Казахстан во время зимних протестов в стране. По словам Токаева, это сделала не РФ, а ОДКБ. Слова Токаева рассердили соратника Путина, главу Чечни Кадырова.

Позже Токаев объяснил, что территориальная целостность государств должна быть нерушима, как это прописано в Уставе ООН.