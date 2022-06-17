Токаев также отметил, что в Казахстане по-разному относятся к "спецоперации" России в Украине.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".

Об этом он заявил в присутствии Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Он упомянул устав ООН, отметив, что без учет территориальной целостности государства и права нации на самоопределение в мире было бы вместо 193 государств более 500 или 600. Это, добавил Токаев, превратилось бы в хаос.

По этой причине Казахстан не признает ни Косово, ни Тайвань, ни Абхазию, ни Южную Осетию, сказал Токаев.

"И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - высказался президент Казахстана.

Токаев также отметил, что в Казахстане по-разному относятся к "спецоперации" России в Украине, так как "в стране сложилось открытое общество".

Война в Украине: актуальные данные

Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса. Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.

Аналитики из Института изучения войны назвали наступательную операцию войск РФ к северу от Славянска провальной, и считают, что ВСУ возобновят контрнаступление в районе Изюма, чтобы перерезать противнику пути снабжения.

16 июня украинские защитники отбили очередной штурм русскими в направлении Золотого.

Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

Одновременно на Херсонском направлении враг продолжает терять живую силу и технику. Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.

ВСУ уничтожили в боях уже около 33 150 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

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