Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями".
Об этом он заявил в присутствии Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Он упомянул устав ООН, отметив, что без учет территориальной целостности государства и права нации на самоопределение в мире было бы вместо 193 государств более 500 или 600. Это, добавил Токаев, превратилось бы в хаос.
По этой причине Казахстан не признает ни Косово, ни Тайвань, ни Абхазию, ни Южную Осетию, сказал Токаев.
"И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - высказался президент Казахстана.
Токаев также отметил, что в Казахстане по-разному относятся к "спецоперации" России в Украине, так как "в стране сложилось открытое общество".
Война в Украине: актуальные данные
Противник сосредоточил усилия на захвате Донбасса. Оккупанты продолжают наступление на Славянск, продолжается бой в районе Краснополья.
Аналитики из Института изучения войны назвали наступательную операцию войск РФ к северу от Славянска провальной, и считают, что ВСУ возобновят контрнаступление в районе Изюма, чтобы перерезать противнику пути снабжения.
16 июня украинские защитники отбили очередной штурм русскими в направлении Золотого.
Оккупанты попытались выдвинуться в направлении Васильевки и Берестового. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.
Одновременно на Херсонском направлении враг продолжает терять живую силу и технику. Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины.
ВСУ уничтожили в боях уже около 33 150 оккупантов и тысячи единиц военной техники.
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