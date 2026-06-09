Две ключевые причины: росСМИ раскрыли, как и почему Абрамович стал переговорщиком с Украиной

Первые переговоры между Украиной и Абрамовичем начались уже через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ.

На фоне информации о том, что российский олигарх Роман Абрамович посещал Киев в мае этого года, российское издание"Важные истории" раскрыло, какие функции он до этого выполнял в переговорах между Украиной и РФ.

Украина пыталась найти посредника в диалоге с РФ еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку Киеву было некомфортно работать с назначенными для этих задач в Кремле людьми.

И таким человеком был выбран именно Абрамович, поскольку среди других близких к власти российских бизнесменов у него "развита эмпатия".

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В первый день полномасштабного вторжения Абрамович лично встретился с Путиным и получил от него согласие на участие в этих переговорах. А уже через несколько дней он впервые встретился с представителями Украины. Тогда стороны пришли к соглашению, что Абрамович станет нейтральным посредником, который наладит процесс поиска мирного решения.

Как организовывались встречи

Сообщается, что в первый год войны Абрамович постоянно посещал Украину, РФ, Израиль и Турцию. В Украине, в частности, он дважды встречался с Зеленским. Также до начала личных встреч Абрамович убедил россиян провести переговоры сторон через Zoom. А после личных встреч Абрамович передал сообщение Зеленского Путину, в котором украинский президент сообщил, на какие уступки готов Киев для завершения войны. В ответ Путин якобы заявил:

"Передай ему, что я их уничтожу".

В целом стороны провели ряд переговоров - 28 февраля, 3 и 7 марта делегации России и Украины встречались в Беларуси, 10 марта в Анталии состоялись переговоры министров иностранных дел, а 29 марта в Стамбуле снова встретились переговорные группы. Встреча в Стамбуле стала последней в 2022 году, после чего переговоры были приостановлены. В апреле Абрамович посещал Киев и пытался возобновить переговорный процесс, однако после ухода россиян из Киевской области и обнародования информации о массовых убийствах гражданских лиц в Буче многие украинские чиновники отказались от переговоров с российским олигархом.

К каким переговорам еще был привлечен Абрамович

Издание отмечает, что российский олигарх позже был вовлечен в ряд других переговоров между Украиной и РФ.

Сначала это касалось вывоза гражданских лиц из осажденного Мариуполя весной 2022 года. Тогда он также сотрудничал с одним из украинских министров для отправки в Мариуполь и Бердянск гуманитарной помощи. Однако тогда российские войска расстреливали эти конвои и не выпускали гражданских из города, обстреливая "зеленые коридоры".

Позже Абрамовича также привлекали к обмену пленными. В частности, он сыграл ключевую роль в освобождении "азовцев", защищавших Мариуполь. Тогда он согласовал обмен 205 украинцев на 55 российских пленных, а также Виктора Медведчука. Отмечается, что тогда Абрамович был в контакте с главой российской ФСБ Александром Бортниковым и бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

Кроме того, Абрамович сыграл решающую роль в создании "зернового соглашения", которое позволило Украине в течение определенного времени вывозить зерно и одновременно сняло ограничения на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Зачем Абрамовичу роль посредника в переговорах

Издание называет две ключевые причины, по которым Абрамович участвует в этих переговорах. Первая - это желание остановить войну.

Вторая причина - это попытка защитить свои активы и выйти из-под западных санкций. Издание отмечает, что против Абрамовича ввели санкции Европейский Союз, Великобритания, Швейцария, Канада и Австралия. Однако ему удалось избежать санкций США. Сообщается, что Минфин США подготовил пакет санкций против Абрамовича еще в марте 2022 года. Однако тогда Зеленский лично обратился к Байдену, чтобы Вашингтон не вводил эти ограничения.

Участие Абрамовича в переговорах: что известно

Напомню, ранее в РФ заявили, что их олигарх в этом году посещал Киев, где проводил "негласные переговоры о мире". Впоследствии СМИ узнали, что этим бизнесменом был Роман Абрамович. Сообщалось, что инициатором такой встречи был Кремль, поскольку там не уверены, что им передают позицию Украины относительно переговоров.

Позже информацию о визите Абрамовича подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, российский бизнесмен привез ему послание от Кремля и в ответ хотел получить сообщение для Путина. Президент отметил, что ключевой темой послания Путину было узнать - на что готова Украина в случае переговоров по вопросу Донбасса.

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