В Польше во время подготовки к авиашоу потерпел крушение истребитель F-16. Трагический инцидент произошел в городе Радом.

Как сообщают польськие медиа RMF 24 и Gazeta Wyborcza, катастрофа случилась вечером – около 19:30. Пилот истребителя погиб.

В социальных сетях уже публикуют кадры катастрофы. На них видно, как истребитель F-16 на большой скорости направляется к земле. В какой-то момент борт ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего последовал мощный взрыв.

Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил в соцсети Х, что к месту трагедии отправился министр обороны страны Владислав Косиняк-Камиш.

Пока неизвестно, что именно стало причиной катастрофы. Полковник Кристиан Зиец из фонда Alioth, бывший командир 32-й базы тактической авиации в Ласке, предположил в комментарии RMF FM, что, вероятно, пилот совершил ошибку.

В марте 2025 года во Франции во время репетиции столкнулись два реактивных самолета Alpha Jet. К счастью, пилоты выжили. Они успели катапультироваться.

В июле в США разбился истребитель F-35 стоимостью 100 миллионов долларов. Борт потерпел крушение в среду недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии. Сообщалось, что пилот катапультировался – он не пострадал.

