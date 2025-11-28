/ фото ua.depositphotos.com

Можно подумать, что машина, которая стирает одежду, должна быть самоочищающейся, но это не так. Чистка стиральной машины предотвращает накопление мыльных и минеральных отложений, а также плесени и грибка, которые могут вызывать неприятный запах и снизить эффективность стирки. 

"Регулярное обслуживание помогает продлить срок службы стиральной машины, защищает одежду от пятен и остатков и обеспечивает оптимальную производительность. Пренебрежение чисткой стиральной машины может со временем привести к появлению стойких запахов, засорению сливных труб и механическим проблемам", - цитирует соуправляющая директор AspenClean Алисия Соколовски издание Marta Stewart.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно растворяет минеральные отложения, мыльные разводы и плесень, а также помогает дезинфицировать барабан и дозаторы моющих средств.

Видео дня

"Пищевая сода, которая является слабым щелочным веществом, нейтрализует запахи, смягчает воду и аккуратно удаляет остатки, не царапая барабан. Вместе уксус и пищевая сода дезодорируют, очищают и поддерживают стиральную машину в хорошем состоянии, сохраняя ее свежесть, гигиеничность и эффективность работы", - объясняет Соколовски.

Как почистить стиральную машину уксусом

Эксперт по моющим средствам и стирке Том Чекони рекомендует чистить стиральные машины с фронтальной загрузкой ежемесячно, а стиральные машины с вертикальной загрузкой - раз в два месяца. 

"Это помогает удалить накопления, которые не только вызывают неприятный запах, но и снижают эффективность работы машины, а значит, и качество стирки", — объясняет Чекони. 

Эксперт по ремонту бытовой техники в Domestic & General Брук Стаффорд отмечает, что поверхности и фильтры машины также следует чистить каждые четыре-шесть недель. 

"Своевременное выполнение задач по очистке может продлить срок службы машины и сохранить одежду чистой и свежей", — говорит она.

Что нужно:

  • 4 чашки белого уксуса;
  • 1 чашка пищевой соды;
  • мягкая микрофибра или губка;
  • старая зубная щетка (по желанию).

Как почистить стиральную машинку с фронтальной загрузкой:

  1. Опорожните стиральную машину, убедившись, что внутри нет одежды.
  2. Очистите прокладку, смешав небольшое количество уксуса с водой, затем протрите резиновый уплотнитель дверцы, уделяя особое внимание складкам, где может образовываться плесень. При желании используйте старую зубную щетку для труднодоступных мест.
  3. Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан.
  4. Добавьте два стакана белого уксуса в дозатор моющего средства или прямо в барабан.
  5. Запустите цикл стирки с горячей водой.
  6. По окончании цикла протрите барабан, дверцу и прокладку микрофибровой салфеткой.
  7. Оставьте дверцу открытой, чтобы стиральная машина просохла, что предотвратит появление плесени.

Как почистить стиральную машинку с вертикальной загрузкой:

  1. Опорожните стиральную машину, убедившись, что внутри не осталось одежды.
  2. Запустите цикл стирки в горячей воде и приостановите его после наполнения бака.
  3. Налейте четыре стакана белого уксуса в барабан.
  4. Добавьте один стакан пищевой соды непосредственно в воду.
  5. Оставьте смесь на час, чтобы растворить отложения.
  6. Возобновите цикл и дайте стиральной машине слить воду.
  7. С помощью микрофибры или губки протрите внутреннюю часть барабана, чтобы удалить остатки.
  8. Запустите короткий цикл полоскания горячей водой, чтобы удалить все остатки.
  9. Оставьте крышку открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.

Ранее УНИАН писал, почему выстиранные вещи имеют неприятный запах.

Вас также могут заинтересовать новости: