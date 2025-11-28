Можно подумать, что машина, которая стирает одежду, должна быть самоочищающейся, но это не так. Чистка стиральной машины предотвращает накопление мыльных и минеральных отложений, а также плесени и грибка, которые могут вызывать неприятный запах и снизить эффективность стирки.
"Регулярное обслуживание помогает продлить срок службы стиральной машины, защищает одежду от пятен и остатков и обеспечивает оптимальную производительность. Пренебрежение чисткой стиральной машины может со временем привести к появлению стойких запахов, засорению сливных труб и механическим проблемам", - цитирует соуправляющая директор AspenClean Алисия Соколовски издание Marta Stewart.
Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно растворяет минеральные отложения, мыльные разводы и плесень, а также помогает дезинфицировать барабан и дозаторы моющих средств.
"Пищевая сода, которая является слабым щелочным веществом, нейтрализует запахи, смягчает воду и аккуратно удаляет остатки, не царапая барабан. Вместе уксус и пищевая сода дезодорируют, очищают и поддерживают стиральную машину в хорошем состоянии, сохраняя ее свежесть, гигиеничность и эффективность работы", - объясняет Соколовски.
Как почистить стиральную машину уксусом
Эксперт по моющим средствам и стирке Том Чекони рекомендует чистить стиральные машины с фронтальной загрузкой ежемесячно, а стиральные машины с вертикальной загрузкой - раз в два месяца.
"Это помогает удалить накопления, которые не только вызывают неприятный запах, но и снижают эффективность работы машины, а значит, и качество стирки", — объясняет Чекони.
Эксперт по ремонту бытовой техники в Domestic & General Брук Стаффорд отмечает, что поверхности и фильтры машины также следует чистить каждые четыре-шесть недель.
"Своевременное выполнение задач по очистке может продлить срок службы машины и сохранить одежду чистой и свежей", — говорит она.
Что нужно:
- 4 чашки белого уксуса;
- 1 чашка пищевой соды;
- мягкая микрофибра или губка;
- старая зубная щетка (по желанию).
Как почистить стиральную машинку с фронтальной загрузкой:
- Опорожните стиральную машину, убедившись, что внутри нет одежды.
- Очистите прокладку, смешав небольшое количество уксуса с водой, затем протрите резиновый уплотнитель дверцы, уделяя особое внимание складкам, где может образовываться плесень. При желании используйте старую зубную щетку для труднодоступных мест.
- Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан.
- Добавьте два стакана белого уксуса в дозатор моющего средства или прямо в барабан.
- Запустите цикл стирки с горячей водой.
- По окончании цикла протрите барабан, дверцу и прокладку микрофибровой салфеткой.
- Оставьте дверцу открытой, чтобы стиральная машина просохла, что предотвратит появление плесени.
Как почистить стиральную машинку с вертикальной загрузкой:
- Опорожните стиральную машину, убедившись, что внутри не осталось одежды.
- Запустите цикл стирки в горячей воде и приостановите его после наполнения бака.
- Налейте четыре стакана белого уксуса в барабан.
- Добавьте один стакан пищевой соды непосредственно в воду.
- Оставьте смесь на час, чтобы растворить отложения.
- Возобновите цикл и дайте стиральной машине слить воду.
- С помощью микрофибры или губки протрите внутреннюю часть барабана, чтобы удалить остатки.
- Запустите короткий цикл полоскания горячей водой, чтобы удалить все остатки.
- Оставьте крышку открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.
Ранее УНИАН писал, почему выстиранные вещи имеют неприятный запах.