Чтобы освежить стиральную машину, понадобятся всего два самых простых ингредиента.

Можно подумать, что машина, которая стирает одежду, должна быть самоочищающейся, но это не так. Чистка стиральной машины предотвращает накопление мыльных и минеральных отложений, а также плесени и грибка, которые могут вызывать неприятный запах и снизить эффективность стирки.

"Регулярное обслуживание помогает продлить срок службы стиральной машины, защищает одежду от пятен и остатков и обеспечивает оптимальную производительность. Пренебрежение чисткой стиральной машины может со временем привести к появлению стойких запахов, засорению сливных труб и механическим проблемам", - цитирует соуправляющая директор AspenClean Алисия Соколовски издание Marta Stewart.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно растворяет минеральные отложения, мыльные разводы и плесень, а также помогает дезинфицировать барабан и дозаторы моющих средств.

"Пищевая сода, которая является слабым щелочным веществом, нейтрализует запахи, смягчает воду и аккуратно удаляет остатки, не царапая барабан. Вместе уксус и пищевая сода дезодорируют, очищают и поддерживают стиральную машину в хорошем состоянии, сохраняя ее свежесть, гигиеничность и эффективность работы", - объясняет Соколовски.

Как почистить стиральную машину уксусом

Эксперт по моющим средствам и стирке Том Чекони рекомендует чистить стиральные машины с фронтальной загрузкой ежемесячно, а стиральные машины с вертикальной загрузкой - раз в два месяца.

"Это помогает удалить накопления, которые не только вызывают неприятный запах, но и снижают эффективность работы машины, а значит, и качество стирки", — объясняет Чекони.

Эксперт по ремонту бытовой техники в Domestic & General Брук Стаффорд отмечает, что поверхности и фильтры машины также следует чистить каждые четыре-шесть недель.

"Своевременное выполнение задач по очистке может продлить срок службы машины и сохранить одежду чистой и свежей", — говорит она.

Что нужно:

4 чашки белого уксуса;

1 чашка пищевой соды;

мягкая микрофибра или губка;

старая зубная щетка (по желанию).

Как почистить стиральную машинку с фронтальной загрузкой:

Опорожните стиральную машину, убедившись, что внутри нет одежды. Очистите прокладку, смешав небольшое количество уксуса с водой, затем протрите резиновый уплотнитель дверцы, уделяя особое внимание складкам, где может образовываться плесень. При желании используйте старую зубную щетку для труднодоступных мест. Добавьте полстакана пищевой соды прямо в барабан. Добавьте два стакана белого уксуса в дозатор моющего средства или прямо в барабан. Запустите цикл стирки с горячей водой. По окончании цикла протрите барабан, дверцу и прокладку микрофибровой салфеткой. Оставьте дверцу открытой, чтобы стиральная машина просохла, что предотвратит появление плесени.

Как почистить стиральную машинку с вертикальной загрузкой:

Опорожните стиральную машину, убедившись, что внутри не осталось одежды. Запустите цикл стирки в горячей воде и приостановите его после наполнения бака. Налейте четыре стакана белого уксуса в барабан. Добавьте один стакан пищевой соды непосредственно в воду. Оставьте смесь на час, чтобы растворить отложения. Возобновите цикл и дайте стиральной машине слить воду. С помощью микрофибры или губки протрите внутреннюю часть барабана, чтобы удалить остатки. Запустите короткий цикл полоскания горячей водой, чтобы удалить все остатки. Оставьте крышку открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление плесени.

