Немецкие законодатели намерены одобрить расходы на сумму 2,9 млрд евро (3,4 млрд долларов США) по 11 контрактам на военные закупки, включая беспилотники, винтовки и ракеты. Эти сделки в основном будут направлены отечественным производителям. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство обороны обратилось в парламент с просьбой дать добро на эти заказы, включая закупку до 250 000 штурмовых винтовок G95 у Heckler & Koch на сумму 765 млн евро, согласно закупочной документации. Ожидается, что законодатели одобрят закупки на закрытом заседании на следующей неделе.

Отмечается, что Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус пообещали превратить Бундесвер в крупнейшую в Европе армию, вооруженную обычными вооруженными силами. Они используют рынки заёмных средств для инвестиций в новые беспилотники, спутники и оборонные системы на базе искусственного интеллекта.

Согласно документам, среди компаний, которые могут получить заказы, - немецкие оборонные гиганты Rheinmetall AG и Heckler & Koch, автопроизводитель Daimler Benz AG, а также отечественные стартапы Quantum Systems и Helsing, занимающиеся разработкой беспилотников.

Важно, что министерство запрашивает у Rheinmetall Soldier Electronics до 250 000 лазерных модулей наведения для винтовок на сумму 490 миллионов евро. Mercedes Benz может выиграть заказ стоимостью 379 миллионов евро на поставку 1744 военных внедорожников, а консорциум Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland и CeoTronics AG поставит 191 000 военных гарнитур на сумму 346 миллионов евро.

В документах сказано, что министерство также запрашивает одобрение на закупку до 750 тактических разведывательных беспилотников у мюнхенского стартапа Quantum Systems за 85 миллионов евро.

Интересно, что в нарушение немецкой традиции военных закупок министерство планирует заключить контракт на 68 миллионов евро с двумя конкурирующими консорциумами на разработку платформы искусственного интеллекта для мониторинга восточного фланга НАТО, в том числе в Литве, где Германия наращивает численность постоянной танковой бригады для сдерживания России.

Первая группа - это Airbus Defence & Space и Quantum Systems, а вторая - немецкие оборонные стартапы Helsing и Arx Robotics. При этом более крупный контракт запланирован на более позднее время.

Норвежский производитель оборонной продукции Kongsberg Defence & Aerospace AS - одна из немногих иностранных компаний, которые могут выиграть сделку. Согласно документам, военные стремятся закупить ракеты для немецкого парка истребителей F-35 на сумму 445 миллионов евро. Это разрешение получено после подписания контракта на поставку ракет в июне.

Гибридная война РФ с Европой

Россия начала запускать с территории Беларуси множество воздушных шаров с контрабандой, оснащенных GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву. Это создает хаос в воздушном движении и является новым этапом в гибридной войне РФ против Европы.

