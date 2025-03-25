Во Франции во время репетиции столкнулись два реактивных самолета Alpha Jet. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню.
"На востоке Франции только что произошла авария с участием двух реактивных самолетов Alpha Jet с Patrouille de France во время репетиций", – заявил он в соцсети Х.
Впоследствии Лекорню проинформировал, что пилоты выжили. Они успели катапультироваться.
"Двое пилотов и третий пассажир, который находился на борту одного из самолетов, благополучно катапультировались. Они получили незначительные травмы", – добавил министр.
В сети же публиковали кадры с моментом столкновения:
Daily Mail уточнило, что авария случилась вблизи авиабазы в муниципалитете Сен-Дизье – там проходила репетиция с участием шести самолетов. В результате столкновения один борт упал в силос бетонной компании Calin. Возник пожар.
Другой самолет, вероятно, упал в канал. Обошлось без жертв среди гражданских.
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