Один борт упал в силос бетонной компании, возник пожар.

Во Франции во время репетиции столкнулись два реактивных самолета Alpha Jet. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню.

"На востоке Франции только что произошла авария с участием двух реактивных самолетов Alpha Jet с Patrouille de France во время репетиций", – заявил он в соцсети Х.

Впоследствии Лекорню проинформировал, что пилоты выжили. Они успели катапультироваться.

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"Двое пилотов и третий пассажир, который находился на борту одного из самолетов, благополучно катапультировались. Они получили незначительные травмы", – добавил министр.

В сети же публиковали кадры с моментом столкновения:

Daily Mail уточнило, что авария случилась вблизи авиабазы в муниципалитете Сен-Дизье – там проходила репетиция с участием шести самолетов. В результате столкновения один борт упал в силос бетонной компании Calin. Возник пожар.

Другой самолет, вероятно, упал в канал. Обошлось без жертв среди гражданских.

Авиакатастрофы: другие новости

24 марта в России разбился самолет Су-25. Штурмовик потерпел крушение в Приморском крае. Причиной катастрофы россияне предварительно называют техническую неисправность борта.

Несколькими днями ранее на территории РФ разбился военный вертолет Ми-28. Экипаж не выжил, что подтвердили и в российском Минобороны.

В феврале в городе Сан-Паулу, что в Бразилии, двухмоторный самолет упал прямо на проспект Маркес де Сан-Висенте. Тогда два человека, находившиеся на борту, погибли. Еще шесть человек на земле получили ранения.

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