Оправдывая спецпредставителя Белого дома и, по совместительству, своего друга-риелтора Стива Уиткоффа после скандала с прослушкой, Дональд Трамп заявил, что тот вел себя "нормально". И заверил, что Уиткофф просто хотел "продать Украину" россиянам. В этом мало кто и раньше сомневался, но хорошо что сам признал.

"Это стандартная вещь, понимаете? Ему нужно продать это (28 пунктов, - УНИАН) Украине. Он должен "продать" Украину России. Это то, что делает переговорщик. Вы должны сказать: "Смотрите, они хотят вот это. Вам нужно убедить их в этом". Это очень стандартная форма переговоров", - заверил всех президент США.

Интересно, что до сих пор непонятно кто же был источником слива этого разговора. Потому что он выгоден разве только Трампу с Уиткоффом. Все остальные, включая Госдеп и Конгресс США, делают все, чтобы соглашение переписать в пользу Украины. Также интересно - это была "разовая акция" или мы наблюдаем только первую серию "Уиткоффгейта". Ведь записи были аж за октябрь, а уже ноябрь завершается - неужели больше ничего не записали?

Но, пока детали скрыты "туманом войны", мы можем оценивать только общий процесс переговоров - чтобы лучше прогнозировать алгоритмы и дальнейшие действия сторон.

Российские подходы мы уже разбирали, когда анализировали тезисы генерала и посла Валерия Залужного о "подходах Громыко", которые сейчас возрождает Кремль. А что же Уиткофф? Почему он постоянно ведет переговоры, но всегда неудачно и еще и со скандалами?

Потому что он не соответствует современным критериям "дипломата". Ведь дипломатия, с ее этикетом, протоколом, церемониалом и моралью, выстраивалась тысячелетиями, и если этим будет заниматься неподготовленный человек, то профессиональный дипломат его всегда переиграет. Персона переговорщика крайне важна.

Так, наиболее показателен пункт "Плана-28" о "компенсации за гарантии США" - это буквально "комиссия" Уиткоффа и Трампа за посредничество. Как при сделке с недвижимостью. Что типично для риелторов, но не дипломатов. Только продают не дома, а целые регионы и суверенитет всей Украины и целой Европы. Его вроде бы убрали, но осадок остался.

И важно, что это противоречит современным подходам международных отношений и дипломатии, но является "движением во времени" к периоду феодализма, когда вместо нынешней "институциональной допломатии", была "частная дипломатия" - были послы, но не было посольств и МИД. В Средние века и в Раннем Модерне это было следствием развала Римской империи и потери традиции "цивилизованных" дипломатических отношений, ведь тогда не было государства как такового - был только король, как "первый среди равных" рыцарей. Нет централизованного государства - нет дипломатии.

Но как могут существовать послы без посольств? Просто выбирали состоятельного нобиля из круга друзей короля или князя (потому что правитель ему должен доверять), и посылали с миссией.

Такие послы обычно оплачивали весь процесс сами и имели достаточно широкие полномочия не только говорить, но и принимать решения от имени сюзерена. Не забывая и о собственных интересах.

Затем, по возвращению домой, они могли требовать от правителя компенсаций расходов, но часто брали себе деньги за посредничество прямо у другой стороны (буквально взятка) или договаривались о каких-то "привилегиях" для себя (чаще всего - торговые). Правда, по возвращении домой, их могли как наградить золотом, так и отсечь голову в случае плохой сделки. Позже нормой были дуэли между посланцами, а главным дипломатическим событием была охота, где в лесу можно было пообщаться без лишних ушей. Почти как игра в гольф для Трампа.

Эти традиции "частной дипломатии", которые долго все "вычищали" из международных отношений, сейчас возвращает Трамп и Уиткофф. Ценные личные подарки (а не подарки государству в лице посла или президента), назначение в послы друзей и "вельмож" (представителей крупного бизнеса, родственников), которые не разбираются в протоколе, но всегда ищут "комиссию" за посредничество, банкеты и "охота" вместо протокольных встреч (игра в гольф как пример совместного неформального досуга), где решаются ключевые вопросы - весь этот "феодализм" сейчас пытается вернуть в дипломатию американский президент. Отделка Белого дома под золото (Трамп уверяет, что золото настоящее) этот антураж лишь дополняет.

К сожалению, Украина с нашими подходами к дипломатии не очень далеко от этого ушла. Но нюанс в том, что мы еще не дошли до "цивилизованного" уровня в дипломатии и не имеем собственной школы, а США уже с высокого уровня падают вниз. И это все при живом Рубио и Госдепе, которые являются олицетворением институциональной дипломатии.

Трамп пытается "отменить" весь прогресс в дипломатии за последние несколько сотен лет, возвращаясь к "понятийным" соглашениям и "частной дипломатии". Если бы еще кто-то вызвал Уиткоффа на дуэль...

Главная проблема этих подходов в том, что они делают ставку на человеческий фактор, вместо системности. Государственный интерес заменяется на интерес частный (лично "вельможи-посла" и "короля") и "корпоративный" (клановые, как у олигархов "развивающихся стран", или партийные - как в КНР). Когда это делает страна, которая всего 30 лет имеет собственный МИД - это одно. А когда государство, имеющее несколько вековых дипломатических традиций - это уже совсем другое.

А еще - сам факт этих попыток свидетельствует о кризисе международных отношений. Потому что еще с древних времен формализация переговоров была признаком цивилизации, а "частная дипломатия" - перехода к "варварству". Потому что феодализм в дипломатии, торговле и других отраслях - это худшее, что может произойти в ХХІ веке с человечеством.

Поэтому важно, какие будут последствия "Уиткоффгейта" - победа "феодалов" или "институционалов" с Рубио во главе. Если Уиткоффа отправят в отставку, как когда-то Майкла Флинна, советника по нацбезопасности Трампа времен первой каденции (тоже из-за "несанкционированных" связей с Кремлем, кстати), то еще не все потеряно в США.

Если же такие феодальные подходы "мирового полицейского" сохранятся, то "разгребать" последствия будут уже не только украинцы, а весь мир. Ведь это будет означать отказ от постоянных правил и период доминирования "права сильного", чего так жаждут все диктаторы мира.