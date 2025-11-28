Лидер партии "Зеленые" резко раскритиковала президента США за его политику в отношении Украины.

Немецкий политик, лидер партии "Зеленые" Франциска Брантнер резко раскритиковала политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Соответствующее заявление она озвучила на открытии съезда партии в Ганновере, сообщил немецкий телеканал n-tv.

Лидер партии рассказала, что во время своей поездки в Киев лично видела, что люди там не собираются сдаваться.

"Но что делает Трамп? Он бьет их в спину! Пока Украина горит, этот Нерон из Вашингтона кует пакт Трампа-Путина с Владимиром (Владимир Путин, - российский диктатор, - ред.)", - сказала Брантнер.

Видео дня

План США по прекращению войны в Украине она назвала "пактом покорности" и провела историческую параллель с нацистской эпохой, отметив: "Это государственная измена, это Мюнхен-2". Кроме того, она говорила о "капитуляции Запада через заднюю дверь".

"Мирный план" в отношении Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп хочет признать Крым и Донбасс частью РФ, чтобы склонить Кремль к подписанию соглашения о прекращении войны. По данным The Telegraph, именно с таким предложением он отправляет в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и собственного зятя Джареда Кушнера.

Издание Politico писало, что "мирный план" США, который в значительной степени требует пойти на уступки России, возможно, лучшее, на что может надеяться Украина. По словам обозревателя Джейми Деттмера, несмотря на весь героизм, пока нет оснований считать, что Украина сможет изменить ситуацию в свою пользу. Мол, Киев вряд ли выйдет из самой опасной зимы в течение всей полномасштабной войны в лучшем состоянии. Зато, по мнению аналитика, Украина может оказаться в еще более слабом состоянии - на поле боя, в тылу и во внутренней политике.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, необходима встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения наиболее чувствительных вопросов "мирного плана", а именно - вопросов территории, численности войска и альянсных возможностей.

Вас также могут заинтересовать новости: