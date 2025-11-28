Из проекта ушла одна из фавориток.

В разгаре 7-го выпуска 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк попрощался с одной из участниц. Герой неожиданно отметил, что не может расслабиться рядом с девушкой, к которой раньше испытывал симпатию.

Во время вечеринок в Карпатах Цымбалюк пригласил на тет-а-тет всадницу Валерию и сразу начал серьезный разговор.

"Я не могу расслабиться, в привычной манере шутить, делиться чем-то... Есть осознание того, что мы как-то по-другому смотрим на этот мир. Возможно, мы бы и почувствовали этот вайб вместе, но это не будет сейчас или через неделю. Круто, что ты такая, но рядом с тобой я не могу вдохнуть полной грудью", - отметил он.

В свою очередь Лера заявила, что не считает нужным уступать своим принципам. Девушке трудно раскрыться "холостяку" сразу на первых встречах:

"Я не готова поступаться своими принципами, своим видением того, как должны строиться отношения. Формат - не формат, проект - не проект, для меня не важно. Нужно время, я не могу вот так вот за два свидания вести себя так, будто мы уже знакомы с тобой много времени".

Поэтому Тарас решил, что их жизненные приоритеты с Валерией не совпадают, поэтому попрощался с девушкой.

"Ну, пожалуй, не стоит тянуть с этим, я не вижу просто смысла. Ты особенная девочка и я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония", - сказал Цымбалюк.

Девушка отметила, что, несмотря на разочарование, она принимает позицию Тараса и благодарна ему за то, что не стал тратить ее время:

"Мне действительно трудно бороться за мужское внимание, я не готова за это идти наперекор. Поэтому он очень верно сделал, что он просто не тратит мое время".

Недавно участница "Холостяка-14", которая уже покинула проект, прокомментировала напряженный разговор с Цымбалюком.

