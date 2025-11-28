Количество нападений медведей на людей в Японии в этом году снова станет рекордным.

В Японии медведь напал на мужчину в общественной уборной на железнодорожной станции вблизи Токио. Как пишет The Guardian, это очередной случай в рекордной волне нападений медведей на людей этой осенью.

Пострадавший, 69-летний охранник, рассказал полиции, что заметил медведя размером 1-1,5 метра во время выхода из уборной. Медведь как раз заглянул внутрь помещения. Мужчина упал на спину и начал и отбиваться от зверя ногами, и в конце концов медведь убежал. Мужчина получил незначительные травмы правой ноги. Он добрался до ближайшего полицейского, чтобы сообщить об инциденте.

По данным министерства охраны окружающей среды, с начала апреля в Японии в результате нападений медведей погибло 13 человек. А количество нападений за этот период достигает 197. Обе цифры являются рекордными для Японии. Многие из этих инцидентов произошли в северной префектуре Акита, а также в Ивате и Фукусиме на северо-востоке Японии.

Видео дня

Количество нападений в 2025 году вероятно превысит предыдущий годовой антирекорд в 219 нападений, установленный в прошлом году.

Эксперты говорят, что голодные медведи забираются в жилые и другие застроенные районы в поисках пищи. Это учащается после плохих урожаев желудей и буковых орехов - их естественной среде обитания.

Правительство направило в провинцию Акита членов сил самообороны, чтобы помочь местным охотникам отлавливать и уничтожать медведей. Вооруженным полицейским также было предоставлено разрешение стрелять в животных из-за недостатка лицензированных охотников.

Больше о нападениях медведей в Японии

Как писал УНИАН, из-за повышенной опасности правительство планирует ввести дополнительные меры для защиты туристов, посещающих горячие источники. Там установят дополнительные ограждения вокруг открытых купален. Ведь уже были случаи, когда животные заходили на территории отелей.

Кроме того, правительство направило военных для усиления мер защиты. Военные помогут установить отпугивающие механизмы и ловушки, однако отстреливать животных не будут.

Вас также могут заинтересовать новости: