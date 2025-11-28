Соцсеть Х Илона Маска продолжает терять пользователей: куда они 'бегут'

Платформы, которые прежде считались ключевыми для охвата массовой аудитории, теряют позиции, отмечают эксперты.

Согласно новому исследованию, привычки пользователей в социальных сетях переживают заметный раскол. Все меньше людей используют X Илона Маска (бывший Twitter), тогда как популярность TikTok и Reddit растет, пишет Axios.

Согласно опросу 5 тысяч взрослых американцев, лишь 20% заявили, что сейчас заходят на Х, по сравнению с более высокими цифрами предыдущих лет. При этом доля пользователей Reddit выросла до 26% (с 18% четыре года назад), что делает ее одной из популярных "альтернатив" X.

YouTube остается самой широко используемой платформой среди подростков США и людей в возрасте от 18 до 29 лет (95%), хотя TikTok набирает обороты. 63% тех, кто младше 30 лет, активно пользуются платформой коротких видео, и примерно половина говорят, что заходят в ТикТок хотя бы раз в день.

Причины этого сдвига – в изменении привычек пользователей. Молодежь и взрослые до 30-ти лет все чаще выбирают платформы с видеоконтентом, кратким форматом и активными сообществами, такие как YouTube и Reddit.

Кроме того, наблюдается "фрагментация цифрового пространства": соцсети перестали быть универсальными площадками, где можно охватить широкую аудиторию – теперь у каждого поколения и группы своя платформа. В свою очередь это усложняет задачу для компаний, брендов и публичных фигур, которые привыкли охватывать "всех сразу".

Интересно, что рост Reddit и YouTube – не просто популярность "общения", а отражение новой роли: контент с них все чаще используется при обучении больших языковых моделей, таких как ChatGPT. А это значит, что влияние этих платформ выходит за рамки обычного "соцсетевого" – они помогают формировать информационную повестку, контекст и тренды, на которые будут ориентироваться как люди, так и алгоритмы.

УНИАН рассказывал, что Илон Маск блокирует пользователей своей соцсети, которые публично критикуют его. Сразу несколько пользователей Х заявили о "теневом бане", из-за чего охват их контента заметно снизился.

Меж тем первая страна в Европе запретит подросткам младше 15 лет сидеть в соцсетях. Инициатива Дании следует примеру Австралии, где уже в декабре вступит в силу общенациональный запрет на соцсети для лиц до 16 лет.

