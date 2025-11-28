Именно с этой девушкой состоялся первый поцелуй сезона.

Одну из "фавориток" Тараса Цымбалюка на шоу "Холостяк" обвинили в манипуляциях. Девушка попыталась оправдаться.

Участницу 14-го сезона шоу "Холостяк", Надин Головчук, неоднократно подмечали в "играх" и неискренности в общении с главным героем. Зрители даже отмечали в сети, что девушка специально притворилась больной, чтобы привлечь внимание Тараса и заставить его пригласить ее на индивидуальное свидание.

В разговоре с Цымбалюком Надин сама вспомнила задание из прошлого выпуска, где девушки расписывали платья друг другу. Другие участницы также подчеркнули, что девушка еще тот манипулятор.

"Это вообще не про меня. Это не мое качество... Я не манипулировала и никогда не манипулирую людьми - это вообще не мой почерк, это не я", - прокомментировала она.

В свою очередь Тарас отметил, что не чувствовал подобного от Надин. По его словам, даже если девушка манипулировала своим состоянием здоровья, он все равно не жалеет, что среагировал на это:

"Я не чувствую никакой манипуляции. То есть если человеку плохо, манипулирует он мной или нет, я реагирую на это. Поэтому я у каждого спрашиваю, как он себя чувствует".

Надин добавила, что на самом деле она может быть очень эмоциональной и даже агрессивной, и будущий избранник должен принимать эту черту ее характера.

"Да, я импульсивная и эмоциональная. Я не оправдываюсь, я другой не буду и моя агрессия - это моя сторона, которую надо принимать", - отметила участница.

Напомним, что именно с Надин у Тараса Цымбалюка произошел первый поцелуй на проекте "Холостяк".

