Испания уже отослала около 4 тысяч человек, но не стала депортировать несовершеннолетних.

По меньшей мере 8 тысяч мигрантов перебрались за последние несколько дней из Марокко в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Такого наплыва беженцев за короткий срок там еще не видели.

Об этом пишет BBC.

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Испания уже отослала около 4 тысяч человек, но не стала депортировать несовершеннолетних.

В другой пограничный анклав – Мелилью – во вторник со стороны марокканской границы проникли 86 мигрантов.

Беженцы в основном являются молодыми людьми, однако встречались целые семьи. Многие из них пользовались надувными лодками и спасательными кругами.

Мигранты начали прибывать в Сеуту в понедельник около 2:00 ночи по местному времени. Но основной наплыв произошел уже днем. По меньшей мере один человек утонул при попытке пересечь границу по воде.

На сухопутной границе в несколько миль между Сеутой и Марокко построен высокий забор. Это горячая точка для миграции африканцев, пытающихся попасть в ЕС, пишет CNN.

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Автор: Яна Ставская