Верховный лидер Ирана назвал месть за убийство своего отца 'неизбежной'

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на церемонии прощания назвал месть за убийство своего отца Али Хаменеи "неизбежной". Об этом пишет BBC.

"Месть - воля нашего народа, и она неизбежно должна быть осуществлена. Этот вопрос не зависит ни от моего личного существования, ни от существования других должностных лиц. Будем ли мы здесь или нет, это произойдет", - сказал он. 

Отмечается, что это первое заявление, сделанное Хаменеи после похорон отца, на которых он так и не появился. 

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Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день совместной воздушной операции израильских и американских ВВС. Церемонии прощания с аятоллой Хаменеи продолжались шесть дней.

"Появление его сына и преемника Моджтабы хотя бы на одной из церемоний стало одной из самых обсуждаемых тем последних дней", - пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, он получил ранения в результате того же удара США и Израиля, который унес жизнь его отца. С тех пор он не появлялся на публике и достоверных сведений о его состоянии здоровья нет.

Война в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на эскалацию военных действий на этой неделе, однако при этом он отметил, что перемирие, достигнутое между обеими сторонами в прошлом месяце, закончилось.

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