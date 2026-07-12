Верховный лидер Ирана назвал месть за убийство своего отца 'неизбежной'

Это первое заявление, сделанное Хаменеи после похорон отца, на которых он так и не появился.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи на церемонии прощания назвал месть за убийство своего отца Али Хаменеи "неизбежной". Об этом пишет BBC.

"Месть - воля нашего народа, и она неизбежно должна быть осуществлена. Этот вопрос не зависит ни от моего личного существования, ни от существования других должностных лиц. Будем ли мы здесь или нет, это произойдет", - сказал он.

Отмечается, что это первое заявление, сделанное Хаменеи после похорон отца, на которых он так и не появился.

Видео дня

Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день совместной воздушной операции израильских и американских ВВС. Церемонии прощания с аятоллой Хаменеи продолжались шесть дней.

"Появление его сына и преемника Моджтабы хотя бы на одной из церемоний стало одной из самых обсуждаемых тем последних дней", - пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, он получил ранения в результате того же удара США и Израиля, который унес жизнь его отца. С тех пор он не появлялся на публике и достоверных сведений о его состоянии здоровья нет.

Война в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на эскалацию военных действий на этой неделе, однако при этом он отметил, что перемирие, достигнутое между обеими сторонами в прошлом месяце, закончилось.

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