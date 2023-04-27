Переговоры уже на завершающей стадии.

Южнокорейская компания Hyundai Motor собирается полностью уйти с российского рынка и продать свои производственные предприятия в стране казахстанской компании

Как пишет Reuters, переговоры о продаже завода Hyundai в России находятся на завершающей стадии. Они ожидали окончательного одобрения со стороны российского правительства. Пока продолжаются дискуссии о продаже.

Как известно, в прошлом году Hyundai прекратила работу своего представительства в России. В марте компания объявила, что рассматривает "различные варианты" своей деятельности в России.

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Hyundai вместе со своей дочерней компанией Kia Motors входит в десятку крупнейших автопроизводителей мира. В РФ они производят около 200 000 автомобилей в год, что составляет около 4% мирового производства.

Renault, Hyundai и Kia были одними из самых популярных брендов в России до полномасштабного вторжения в Украину. Теперь их место заняли китайские бренды.

Выход автоконцернов из России

После начала полномасштабной войны в Украине начался парад автопроизводителей, которые решили покинуть РФ.

Одним из первых, 28 февраля прекратил выпуск и продажу автомобилей в Российской Федерации концерн Volvo.

8 марта итальянский производитель спортивных авто Lamborghini объявил о прекращении сотрудничества из РФ.

В апреле американский автоконцерн General Motors решил покинуть Россию. В 2015 году GM уже сворачивала производство в России из-за оккупации украинского Крыма, хотя компания продолжала поставлять дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

Тогда же РФ покинул и концерн Renault. В мае страна-оккупант "национализировала" его и теперь будет производить там российские машины под маркой"Москвич". Завод переименовали в июне.

27 августа известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о продаже своего завода Московской области.

В сентябре корпорация Toyota Motor Corp. решила прекратить производство автомобилей на своем единственном заводе в России.

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