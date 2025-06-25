Специалисты чернобыльского заповедника рассказали детали об этом одиночке и над чем теперь ломают голову.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые заметили одинокого коня Пржевальского.

Как говорится в сообщении заповедника в соцсети, специалисты наблюдают за ним уже достаточно давно и отметили, что этот конь всегда одинок. "Заметили уже давно. Возле старой, полуразрушенной фермы... Всегда один, всегда осторожный... Спутать его с другим невозможно: характерное светлое пятно на лбу делает его узнаваемым. Именно благодаря этой особенности исследователи назвали его Белолобым", - детализировали специалисты.

И однажды, по данным специалистов, они увидели Белолобого с жеребенком недалеко от поймы реки Уж. "Белолобый с жеребенком, еще совсем юным, очевидно, прошлогодним", - говорится в сообщении.

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"Откуда этот жеребенок? Как оказался рядом со взрослым пржевальцем и почему оставил табун - загадка. Но одно стало очевидным: Белолобый изменился... Он не отходит от жеребенка, бережно за ним следит, охраняет, как настоящий вожак", - рассказали в заповеднике и предположили, что, возможно, именно так и зарождается новый табун.

Специалисты отметили, что такие моменты не только трогательные, но и ценные результаты экспедиционных наблюдений. Они помогают лучше понимать поведение животных, их адаптацию и социальные связи в дикой среде.

Другие новости о Чернобыльском заповеднике

Ранее в Чернобыльском заповеднике заметили жука, занесенного в Красную книгу Украины. Специалисты тогда рассказали, что это жук-олень или рогач обыкновенный. Жук-олень - самый большой из жесткокрылых фауны Украины, достигая, вместе с "рогами", 8 см длиной.

Также в заповеднике увидели редкую ящерицу, которая называется "веретенница". Она неядовитая, спокойная, большую часть времени проводит под землей.

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