Ведущий также признался, женился ли официально на новой избраннице.

Известный украинский ведущий Андрей Джеджула, который недавно в третий раз стал отцом, раскрыл подробности своей личной жизни.

В воскресенье, 22 июня, он сообщил о рождении дочери Эмилии, однако подчеркнул, что пока не хочет показывать мать своего ребенка. Но на днях Андрей все же рассказал об отношениях с новой избранницей. Оказалось, что пара уже успела официально пожениться.

"Да, мы официально женаты - и это пока все, что могу сказать. А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду публично выдавать подробности нашей истории в обратном порядке. В этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни - не делился ею публично. Не скрывал жену - это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует. Она не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса", - признался Джеджула в интервью для OBOZ.UA.

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Не секрет, что Андрей уже есть двое детей от предыдущих браков - сын Даниэль от певицы и модели Санты Димопулос и дочь Аделина от экс-жены Юлии. По его словам, новая возлюбленная уже нашла с ними общий язык.

"У нас всех замечательные отношения. Жена имеет особое отношение к детям - обожает их. Честно говоря, я никогда в жизни не встречал человека, который бы настолько искренне любил детей. И я ничего специально не делал, чтобы сдружить ее со своими детьми - все произошло естественно, это все она. Она никогда не раздражается из-за детских шалостей, в ней столько тепла, мудрости и внутреннего спокойствия, что это просто восхищает. Откровенно признаюсь, в какой-то момент я себе задавал вопрос: "У меня уже есть двое детей, должен ли я думать о третьем?", а потом смотришь на жену и понимаешь: не позволить ей стать мамой общего ребенка было бы преступлением. Это было бы неправильно - лишить такую женщину счастья", - сказал Джеджула, который присутствовал на родах.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк ответил на хейт из-за Rolls-Royce, на котором приехал в роддом.

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