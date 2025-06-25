По словам эксперта, такой дрон стоит дороже, чем предыдущие.

На прошлой неделе украинские защитники, которые сбивают вражеские дроны над мирными городами, нашли оружие, которое отличалось от других. Речь идет о новом "Шахеде", который имел современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал, позволявший оператору дистанционно управлять им из России. Об этом рассказал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов для Associated Press.

Чем этот "Шахед" отличается от других?

По его словам, большинство российских ударных дронов черного цвета, тогда как новый беспилотник был белым.

Эксперт добавил, что внутри не было маркировки или этикеток, которые характерны для дронов производства РФ. Однако наклейки соответствовали "стандартной иранской системе маркировки".

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"Эксперты, которые общались с AP, сказали, что этикетки не являются окончательным доказательством, но английские слова соответствуют тому, как Иран маркирует свои дроны. Они сказали, что вполне возможно, что Иран продал его России для испытания в бою", - отметили в AP.

Как предположил Бескрестнов, антизаглушитель в последнем беспилотнике, который обнаружили в Украине, имел новую иранскую технологию. Другие компоненты таких дронов обычно происходят из России, Китая и Запада.

По словам экспертов, несмотря на то, что российские беспилотники базируются на иранской конструкции, большинство из них сейчас производятся именно в РФ.

"А поскольку большая часть технологий для их изготовления, включая иранское программное обеспечение и технические знания, уже передана России, непосредственное влияние на программу Москвы по производству дронов может быть ограниченным", - цитирует издание слова экспертов.

В то же время аналитики говорят, если Израиль нанесет удар по объектам, которые производят дроны и компоненты к ним в Иране, то Москва может иметь дефицит поставок.

По словам Бескрестнова, электроника в дроне, который недавно нашли в Украине, также очень дорогая. Эксперт предположил, что такой БпЛА можно использовать для поражения "критической инфраструктуры", включая электропередающие башни.

Новая опасность для Украины

В свою очередь Дэвид Олбрайт из Вашингтонского института науки и международной безопасности напомнил, что предыдущие версии дрона Shahed не могли атаковать движущиеся объекты или менять траекторию полета после запуска.

Бескрестнов добавил, что дистанционно управляемый "Шахед" похож на те дроны, которые РФ уже использует на фронте. Они, по его словам, очень устойчивы к радиопомехам.

По его словам, на беспилотнике есть восемь, а не четыре антенны, что свидетельствует о том, что Украине сложнее с ним бороться с помощью РЭБ.

"Новый дрон имеет маркировку, которая указывает на то, что противопомеховое устройство было изготовлено в Иране в течение последнего года, и похоже на иранские компоненты, найденные в более старых моделях Shahed", - отметил Бескрестнов.

В Associated Press подытожили, что несмотря на санкции, Россия и Иран продолжают искать способы, чтобы приобрести западные технологии.

"Компьютерная платформа искусственного интеллекта дрона может помочь ему автономно ориентироваться в пространстве, если связь будет заблокирована. Подобная технология была использована Украиной для атаки на самолеты в глубине России во время операции "Паутина", когда дроны были использованы для нанесения ударов по российским авиабазам, на которых базировались стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие", - подчеркнули в материале.

Опасность "Шахедов" - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала иранские "Шахеды" еще до полномасштабного вторжения. По его словам, Украина пыталась решить этот вопрос дипломатическим путем, однако в Тегеране отметили, что этот пакет был заказан Россией до войны.

"А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - сказал глава государства.

В то же время главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, почему Украина не может сбивать все вражеские "Шахеды". Он считает, что лучший возможный показатель для Украины - это сбитие 90% вражеских целей.

"Никогда не бывает противовоздушной системы, которая позволяет сбить 100% целей. Ее не существует. 90% показатель - это потолок. И его довольно часто демонстрируют Силы обороны Украины. Но даже если сбивать 90% "Шахедов", если враг направляет 50 на одну цель, 5 проходит. Все отработало на отлично, лучше, чем можно было надеяться. И все равно пропустили. Потому что огромная масса тел и ПВО продавлена. И как с этим бороться - ответа не существует", - подчеркнул Катков.

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