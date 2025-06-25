Перед встречей с Трампом: Зеленский появился на саммите НАТО в костюме (видео)

При этом украинский лидер не сделал выбор в пользу классики, надев костюм с чертами стиля милитари.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гаагу в классической одежде, но не отказался от стиля милитари совсем.

В сети появилось видео прибытия украинского лидера на саммит. Он появился не в милитаризованном хаки, как обычно, а предпочел более официальный костюм.

Зеленский надел куртку, льняную рубашку и брюки, которые выглядят классически, но все равно имеют черты милитари.

Видео дня

Напомним, Зеленский надевал что-то похожее на деловой костюм всего несколько раз за время полномасштабной войны России с Украиной. В мае этого года во время визита в Берлин украинский лидер появился на публике в черном костюме, хоть и не классическом. Такой же костюм он надевал на похороны Папы Франциска и инаугурацию Папы Льва.

Дискуссии вокруг одежды Зеленского

Неофициальная одежда Зеленского неоднократно вызывала дискуссии в СМИ и политикуме. Наиболее скандальной была история в феврале этого года, когда Зеленский посетил Белый дом и вступил в публичный спор с Дональдом Трампом.

Издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп еще до спора с Зеленским был злым из-за наряда украинского президента. Якобы советники Трампа просили команду Зеленского, чтобы на встречу украинский лидер прибыл в деловом костюме, однако он приехал в Белый дом в более формальном черном костюме с национальным символом Украины. Сегодня оба президента имеют встречу.

Журналист издания RSBN упрекнул украинского президента, что тот не надел костюм. Зеленский же в ответ сказал: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!".

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