Семь человек на борту почувствовали себя плохо, сообщив о головокружении и тошноте.

Две недели назад мир заговорил о главном индийском авиаперевозчике Air India после того, как один из ее самолетов разбился аэропорта города Ахмедабад – в результате катастрофы погибли почти три сотни человек.

С тех пор с рейсами авиакомпании произошло еще несколько инцидентов. Так, 23 июня 2025 года семь человек на рейсе Air India из Лондона в Мумбаи почувствовали себя плохо – пять пассажиров и два члена экипажа, сообщив о головокружении и тошноте на разных этапах полета, пишет The Independent.

После приземления Boeing 777 после девятичасового полета два пассажира и два члена экипажа все еще продолжали чувствовать себя плохо.

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"Рейс благополучно приземлился в Мумбаи, где наши медицинские бригады были готовы оказать немедленную медицинскую помощь. После приземления два пассажира и два члена экипажа, которые продолжали плохо себя чувствовать, были доставлены в медицинский кабинет для дальнейшего обследования и позже выписаны. Мы расследуем инцидент и должным образом уведомили регулирующий орган", – отметил в комментарии изданию представитель Air India.

Еще один рейс Air India из Великобритании, направлявшийся в Нью-Дели, был перенаправлен в Саудовскую Аравию в воскресенье из-за угрозы взрыва.

Другие инциденты с самолетами Air India

Как ранее сообщал УНИАН, в результате крушения самолета Air India в Индии 12 июня 2025 года погибли 230 пассажиров и 12 членов экипажа, находившиеся на борту. Чудом выжил только один пассажир – 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, который сидел на месте 11А рядом с аварийным выходом. Еще 34 человека погибли на земле, поскольку самолет рухнул на общежитие для студентов медицинского колледжа.

В последующие дни сразу несколько рейсов Air India были задержаны, перенаправлены или отменены, поскольку авиационное ведомство Индии усилило проверки безопасности после трагедии Ахмедабаде.

В частности, пилоту Air India 16 июня 2025 года, вскоре после взлета, пришлось вернуться в аэропорт Гонконга – он сослался на техническую проблему.

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