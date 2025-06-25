Артист также признался, какой диагноз ему установили врачи.

Украинский певец Антон Вельбой, выступающий под сценическим именем WELLBOY, рассказал о своем состоянии после лечения в реабилитационном центре.

Ранее артист уже подтверждал, что страдает от зависимостей. Однако после лечения в психиатрической клинике он все равно не может избавиться от своих пагубных привычек.

"Ничего не помогает мне. У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-гадалки. Я чувствую себя рок-звездой внутри, хочется веселиться, выступать на сцене. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям", - признался Антон в проекте "Тур звездами".

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Исполнитель также добавил, что ему диагностировали биполярное расстройство личности из-за длительного употребления запрещенных веществ. Поэтому сейчас он до сих пор продолжает бороться с зависимостями благодаря лекарствам и психиатру.

"Это все переросло в шизоаффективное расстройство. Долгое употребление марихуаны плохо влияет на психику. Сейчас никак не удается стабилизировать эмоциональное состояние. Я принимаю лекарства, хожу к психиатру, веду с ним беседы и вот, пытаюсь как-то жить, улыбаться, радоваться мелочам", - добавил WELLBOY.

Напомним, ранее певца WELLBOY избили в Киеве. Позже стала известна причина конфликта.

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