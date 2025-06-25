Эксперты по садоводству отмечают, что эти растения могут помешать росту томатов.

Если вы хотите дать своим помидорам шанс на успех, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы обеспечить им хороший старт. В то время как некоторые растения-компаньоны помогают томатам расти, другие растения и овощи могут препятствовать здоровому росту томатов.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, какие растения могут помешать росту томатов, если их посадить слишком близко друг к другу.

Фенхель

Аллелопатические растения выделяют в почву токсины, которые препятствуют росту других растений, устраняя конкурентов. Аллелопатическое растение, как фенхель, может напрямую влиять на рост томатов, говорит эксперт Кэрри Спунморе, поэтому она рекомендует садоводам не сажать его рядом с томатами.

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Капуста

Капуста и другие растения семейства крестоцветных могут конкурировать с томатами за жизненно важные питательные вещества в почве, говорит Спунморе, лишая томаты идеальной среды для роста. Кроме того, капуста имеет широкую форму, которая может вытеснить томаты.

Стручковая фасоль

Избегайте посадки стручковой фасоли рядом с томатами - она может расти очень быстро и в конечном итоге слишком сильно затенять томаты.

"Хотя некоторые руководства по совместимости растений рекомендуют сажать стручковую фасоль вместе с томатами, существует риск конкуренции за солнечный свет, воду и питательные вещества, особенно если фасоль растет быстро и чрезмерно затеняет томаты", - говорит Спунморе.

Укроп

Травы часто являются идеальными растениями-компаньонами для томатов, но укроп - исключение. Зрелые растения укропа могут нанести вред томатам, забирая питательные вещества из почвы и препятствуя росту корней томатов.

Кукуруза

Кукурузу не следует сажать рядом с томатами, потому что, когда она вырастет, то будет затенять томаты и препятствовать их росту.

Окра

Не рекомендуется сажать окру рядом с помидорами, потому что ее листва может мешать помидорам получать необходимые 6–8 часов солнечного света в день.

Картофель

Эксперт по садоводству Келли Смит Тримбл рекомендует не сажать картофель рядом с помидорами. Картофель принадлежит к тому же семейству пасленовых, что и помидоры, а это означает, что оба растения подвержены одним и тем же вредителям и болезням.

Брокколи

Некоторым овощам, как брокколи, для роста требуется богатая почва с большим количеством питательных веществ. По этой причине это растение не следует сажать рядом с помидорами, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества.

Цветная капуста

Цветная капуста привлекает вредителей, таких как капустные черви и тля, которые также могут поражать томаты. Кроме того, цветная капуста может истощать почву, лишая ее важных питательных веществ.

Баклажаны

Помидоры и баклажаны относятся к семейству пасленовых, и в результате баклажаны будут конкурировать с помидорами за питательные вещества. Баклажаны также могут распространять фитофтороз, грибковое заболевание, которое приводит к потемнению, гниению плодов и увяданию листьев на растениях.

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