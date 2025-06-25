На город и область идет непогода.

Во Львове на сегодня, 25 июня, объявили повышенный уровень опасности. Непогода ожидается уже в ближайшее время. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову до конца суток 25 июня и ночью 26 июня порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с. Вечером 25 июня и ночью 26 июня гроза, град", - прогнозируют синоптики.

Также по территории Львовской области до конца сегодняшнего дня и ночью 26 июня прогнозируют порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с, местами грозы и град.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Во Львовской области 25 июня ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 9 - 14 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью днем 23 - 28° тепла.

Во Львове также будет переменная облачность. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с. Температура днем 24 - 26° тепла.

В целом, по данным синоптиков, на Львовщине на этой неделе будет настоящее летнее тепло - днем до +28°, ночью до +18°.

"Иногда возможны кратковременные дожди и грозы, поэтому зонт не помешает", - говорят в гидрометцентре.

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