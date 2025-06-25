Трамп не готов к новым санкциям против России: Рубио назвал главную причину

США пока не пойдут на этот шаг, хотя европейские партнеры давят и подталкивают Белый дом к этому решению.

Администрация президента США Дональда Трампа пока не готова к новым санкциям против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время саммита НАТО в разговоре с POLITICO.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно - придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня", - подчеркнул Рубио.

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров настаивали на новых санкциях после того, как Владимир Путин в очередной раз отверг мирные инициативы США. Однако в Вашингтоне предпочитают оставить определенную дипломатическую гибкость.

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Рубио добавил, что Трамп "будет знать правильное время и место", когда новые санкции станут целесообразными. Но предупредил:

"Как только это произойдет, это будет означать, что окно для переговоров с Россией будет закрыто".

По оценке американской стороны, Москва продолжает надеяться на достижение военных успехов, которые не удалось обеспечить за переговорным столом.

"Мы считаем, что им будет гораздо труднее этого достичь, чем они думают", - отметил Рубио.

США медлят с новыми санкциями против России

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа в очередной раз демонстрирует осторожность в вопросе усиления санкционного давления на Россию. Несмотря на призывы Киева и ключевых европейских столиц, Вашингтон отказывается немедленно принимать более жесткие меры. Недавно Сенат США отложил жесткие санкции против России.

Этот подход вызывает беспокойство у европейских партнеров США. Украина же настаивает, что неопределенность Вашингтона подрывает доверие и дает России дополнительное пространство для эскалации.

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