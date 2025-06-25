Артистка отметила, что дважды были мысли завершить отношения.

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисах в браке с Арсеном Мирзояном.

По словам артистки, дважды случались моменты, когда звездные супруги были на грани завершения отношений. Впервые это произошло после рождения общей дочери Нины. Тогда Тоня была в декрете, а Арсен активно развивал свою певческую карьеру и мало времени уделял жене.

"Я говорила: "Больше не могу... Если у тебя нет времени на меня, то отпусти меня, потому что я тоже хочу быть счастливой. Я хочу, чтобы кто со мной в паре уделял мне также внимание". Я понимала, что это из-за того, что мы долго вместе, что это все браки переживают, но я ему говорила: "Со мной так не будет!". Я стала холодная, мне стало все равно, он доводил меня до такого, что просто живем дальше и все... Но он менялся, это надо было ему говорить, чтобы он услышал", - рассказала Матвиенко в интервью Маше Ефросининой.

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Второй раз с кризисом пара столкнулась после смерти мамы певицы - Нины Матвиенко. Тогда, по словам Тони, она закрылась в себе, а Арсен не знал, как ей помочь.

"Он не знал вообще, что со мной делать. Он решил меня просто не трогать. А мне совсем хотелось другого, я хотела "на ручки", но я не говорила ему об этом. Сил не было. Когда у тебя вырвано сердце, ты не думаешь о том, чтобы спасти отношения, тебе просто плохо. Но он меня поддержал, потому что увидел, что он меня теряет", - добавила певица и отметила, что сейчас у них все хорошо в отношениях.

К слову, Тоня и Арсен уже восемь лет в браке. Они воспитывают общую дочь Нину. Также у Матвиенко есть старшая дочь Ульяна от первого брака, а у Мирзояна - двое сыновей от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, чем занимается ее 25-летняя дочь и почему она живет отдельно.

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