90% - это потолок: эксперт объяснил, почему Украина не может сбивать все вражеские 'Шахеды'

Иран продолжит предоставлять России новые разработки "Шахедов", считает Олег Катков.

Использование Россией новых типов "Шахедов" - это преимущественно опытные образцы. В частности это касается и эпизодических применений реактивных "Шахедов". Об этом в эфире "Radio NV" рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Иран действительно еще может поставлять, дело явно не доделано. Речь идет даже не только о ядерных объектах, но и о ракетной программе Ирана, существовании его ВПК, который может генерировать большое количество ракет и дальнобойных дронов типа "Шахед". В этой парадигме Иран очевидно сможет продолжать поставки в РФ всех необходимых комплектующих", - сказал Катков.

В то же время он отметил, что как бы хорошо украинская ПВО не работала, она не сможет сбивать все "Шахеды". По его словам, лучший возможный показатель для Украины - это сбитие 90% вражеских целей.

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"Никогда не бывает противовоздушной системы, которая позволяет сбить 100% целей. Ее не существует. 90% показатель - это потолок. И его довольно часто демонстрируют Силы обороны Украины. Но даже если сбивать 90% "Шахедов", если враг направляет 50 на одну цель, 5 проходит. Все отработало на отлично, лучше, чем можно было надеяться. И все равно пропустили. Потому что огромная масса тел и ПВО продавлена. И как с этим бороться - ответа не существует", - добавил Катков.

Шахеди: важные новости

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Москва модернизировала "Шахеды", сделав их более устойчивыми к украинской системе РЭБ. Он отметил, у новых БПЛА врага также обнаружили элементы воздушной разведки.

Между тем специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" отметил, что Россия пытается отойти от использования иранских комплектующих в новых "Шахедах". Их пытаются заменить российскими и китайскими элементами.

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