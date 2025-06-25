Цены установились на многонедельных минимумах на предыдущей сессии.

Цены на нефть выросли в среду, 25 июня. Инвесторы оценивают стабильность перемирия между Ираном и Израилем, но рост затормозился из-за ожиданий, что поставки сырой нефти не будут прерваны.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 85 центов, или 1,3%, до 67,99 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла на 87 центов, или 1,4%, до 65,24 доллара.

"Мировые цены на энергоносители стабилизируются после прекращения огня между Израилем и Ираном. Базовый сценарий для наших нефтяных стратегов по-прежнему основан на фундаментальных показателях, которые указывают на достаточное мировое предложение нефти", - отмечают аналитики JP Morgan.

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Согласно предварительной оценке американской разведки, авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана, а лишь отбросили его на несколько месяцев, поскольку между Ираном и Израилем было заключено шаткое перемирие, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Прямое участие США в войне вызвало у инвесторов опасения по поводу Ормузского пролива, через который проходит от 18 до 19 миллионов баррелей сырой нефти и топлива в день, что составляет почти пятую часть мирового потребления.

Цены на нефть - последние новости

24 июня президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. По данным СМИ, договоренность стала возможной при содействии Катара.

На этом фоне цены на нефть резко упали, что уменьшило беспокойство относительно перебоев с поставками "черного золота".

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