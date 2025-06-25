В США разворачивается большой скандал. После того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты в Иране были уничтожены американскими ударами, а вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил, что Иран уже не сможет иметь ядерное оружие, ряд американских СМИ эти заявления опровергли. Мол, атака лишь отбросила иранскую ядерную программу на несколько месяцев назад, однако запасы обогащенного урана страны уничтожены не были. Более того, центрифуги, которые используются для обогащения, в основном, не повреждены.

На самом деле сейчас все стороны реализуют пиар кампании. Американцы говорят, что якобы уничтожили ядерные объекты и там ничего не осталось. Иранцы не могут сказать, что поражений нет, но скрывают информацию о реальном ущербе, который был нанесен ракетами

С одной стороны, объективно, достать подземный завод в Фордо даже американскими супер-бомбами невозможно. Ведь речь идет о сооружениях усиленного бункерного типа. Но, бесспорно, иранцы также успели вывести из-под удара хотя бы часть составляющих ядерного процесса. Причем, делалось это не за несколько дней до непосредственно удара, а, весьма вероятно, уже с 13 июня - после первых атак Израиля (а, может, и раньше).

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Можно предположить, что нынешняя смягченная позиция Ирана продиктована в частности тем, чтобы, учитывая непредсказуемость поведения Трампа, не допустить варианта применения против себя тактического ядерного боезаряда.

В свою очередь, Израиль, несмотря на то, что ядерная программа Ирана получила серьезное торможение, хочет большего. Но, скорее всего, США в неофициальных разговорах сообщат израильтянам, что они могут применить свое ядерное оружие. Официально информации о наличии у Израиля ядерной бомбы нет, но он всячески поддерживает мнение о ее наличии. И менять этот статус-кво ему не выгодно - лучше сохранять стратегическую неопределенность относительно того, есть у него ядерное оружие или нет. Да и применение ядерки настроило бы против Израиля весь арабский мир, сплотило бы его. А этого не хотят ни в США, ни в Израиле...

Руководство США понимает, что применение ядерного боеприпаса, бесспорно, даст окончательный эффект при ударе по иранским мощностям. Но это вызовет очень серьезное возмущение среди американцев, которые и сейчас выступают против ударов по Ирану. Поэтому Трамп продемонстрировал решимость, а дальше - надо остановиться. Конечно, все причастные к американской операции будут сейчас пытаться показать, что все сработало очень эффективно (даже если это не так). Ведь для сохранения статуса "величественного президента" и "величественной страны" должна быть продемонстрирована "мощь американского оружия".

В ситуации возможности применения ядерного оружия в Иране, но попытке предотвратить это, кстати, есть плюс и для Украины.

Ведь использование ядерного боезаряда со стороны США или Израиля против Ирана, стало бы сигналом для России - можно.

Тем более, что у Кремля давно чешутся руки, чтобы войти в историю с применением ядерки. И, возможно, не только по Украине - нельзя исключать и удар, например, по Польше, чтобы показать НАТО "кузькину мать".

Кстати, стоит также напомнить, что ядерной программе Ирана способствовала Российская Федерация. Конечно, делалось это не открыто, не на показ. Однако еще с 90-х у россиян с иранцами существовала программа сотрудничества в ядерной энергетике. Речь шла о реализации Бушерской АЭС, однако этот проект стал хорошим прикрытием для других "интересных" программ...

Сейчас, чтобы убедиться, что ядерная программа Ирана больше не работает, США и многие другие страны, очевидно, будут требовать допуска на Фордо и другие иранские объекты инспекций МАГАТЭ. Но Иран не будет проявлять добрую волю. Скорее всего, будет требовать каких-то встречных уступок. Возможно, ликвидации санкционного режима. Для Ирана очень важно тянуть время, чтобы "зачистить" все, что могло бы указывать на существование цепочки производства по ядерной программе.