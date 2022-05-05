В компании объяснили выделение земли под огороды "непростым экономическим положением".

Завод холдинга "Автотор" в российском Калининграде, где собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai, выделил работникам по 10 соток земли.

В компании объяснили свое решение "непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие".

"С целью дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством "Автотора" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящиеся в собственности компании... Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на "Автоторе" организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", - говорят в компании.

Отмечается, что участки по 10 соток будут распределяться путем жеребьевки.

Напомним, в марте немецкий автоконцерн BMW заморозил производство автомобилей на заводе "Автотор" в Калининградской области РФ и прекратил поставки авто на российский рынок.

Завод отправил часть сотрудников в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая. Всего на предприятии работает около 3500 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) останавливает работу своего завода в российском городе Калуга. Решение принято из-за стремительного увеличения перекрестных санкций и логистических проблем.

Также, автопроизводитель Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей в России. Главной причиной они называют вторжение РФ в независимую Украину. В России всего один завод Volvo Group.

Французский автоконцерн Renault также приостановил свою деятельность в России. Компания рассматривает возможность передачи собственного российского предприятия "АвтоВаз" местному инвестору как способ выхода из страны. При этом Renault не сможет осуществить передачу своей 68% доли "АвтоВАЗа" другому акционеру, госкорпорации "Ростех", поскольку российский партнер находится под санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: