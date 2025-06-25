Разработка американских изобретателей сможет поражать ценные цели на расстоянии почти 300 километров.

Американская оборонная компания Mach Industries разрабатывает новый дрон, который при относительно небольшой боевой части будет иметь характеристики скорости и дальности, как у ракеты ATACMS для пусков с установок HIMARS. Об этом написал военный портал Defense Express.

Речь идет об ударном дроне Viper, который по украинскому примеру можно называть дроном-ракетой. Издание пишет, что разработка Mach Industries будет иметь вертикальный взлет, оснащена боевой частью массой 10 кг и будет иметь дальность полета до 290 км. Именно на такое расстояние летают ATACMS. Скорость нового дрона также сравнивают с ракетной.

Разработка должна стоить менее 100 тысяч долларов, что для американского рынка является очень невысокой ценой. Работы Mach Industries финансирует за средства от инвесторов, в том числе Лаборатории прикладных исследований армии США. Сейчас уже есть прототип, который совершил первый полет, закончено строительство первых производственных мощностей и получены ресурсы для создания дополнительных, отмечает Defense Express.

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Предназначен дрон для поражения артиллерии, РЛС и других ценных целей. Производитель должен оборудовать дрон искусственным интеллектом, который поможет в навигации в условиях отключенного GPS-сигнала. Ожидается, что даже без устойчивой связи дрон сможет поразить цель. Кроме ИИ он будет использовать различные радиочастоты. Хотя авторы статьи добавляют, что это может не решить проблему окончательно и еще надо узнать, как Viper будет противодействовать средствам РЭБ.

По мнению авторов материала, разработка похожа на российский дрон-камикдзе "КУБ-2". Но американская разработка опережает российское оружие по скорости и дальности.

Как Россия модернизирует оружие

Напомним, что после очередной модернизации российские ударные дроны "Шахед" стали более устойчивыми к средствам РЭБ. В некоторых дронах начали находить дополнительные антенны, которые позволяют им обходить радиолокационные заграждения.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что россияне, похоже, поняли, как работает украинская ПВО, и могут ее обходить. Он отметил, что пилотам вертолетов стало сложнее сбивать "Шахеды", потому что дроны ускорились и у них увеличилась боевая часть и, соответственно, расширилась зона поражения обломками.

Кроме того, по словам командира взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егора Фирсова, россияне совершенствуют FPV-дроны. Благодаря оптоволокну и за счет благоприятных метеорологических условий они уже посылают дроны на 50 километров и пробуют расширить зону использования еще больше, чтобы угрожать тыловым городам.

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