Венгерский премьер также заявил, что Россия якобы не представляет угрозы для НАТО в военном плане.

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выдал ряд заявлений об Украине. Во время саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) политик заявил, что Альянс не имеет дел в Украине, потому что она не является страной-членом.

Как передает "Европейская правда", Орбан также заявил, что его задача - не допустить вступления Украины в НАТО.

"У НАТО нет дел в Украине. Украина, как и Россия, не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось", - заявил он.

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Более того, Орбан убеждает, что Россия не представляет реальную угрозу для Альянса, хотя, по его словам, в декларациях саммитов НАТО "постоянно об этом упоминают":

"Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее".

Саммит НАТО в Гааге - что известно

Как сообщал УНИАН, в этом году саммит НАТО проходит в Гааге на фоне обострения войны в Украине, усиления конфронтации с Россией и новых вызовов на Ближнем Востоке. Этот саммит рассматривается как ключевой этап в формировании новой архитектуры европейской безопасности.

В центре внимания - долгосрочная поддержка Украины, разработка стратегии сдерживания России и адаптация Альянса к условиям войны на истощение. НАТО обсуждает создание многолетнего фонда поддержки Украины и усиление оборонных возможностей восточного фланга.

Особое внимание уделено роли США: позиция президента Трампа относительно новых санкций против России вызывает напряжение среди европейских союзников. Несмотря на призывы Киева и Брюсселя, Вашингтон осторожно относится к эскалации, предпочитая сохранение дипломатических каналов.

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